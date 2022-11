Le robot aspirateur laveur intelligent Narwal Freo nettoie intelligemment vos sols, pour vous faire gagner du temps

Le Narwal Freo est le dernier aspirateur laveur intelligent de Narwal. Avec une aspiration de 3 000 Pa, il peut facilement nettoyer les pièces. L’aspirateur robot Freo détecte intelligemment le degré de saleté d’un sol, il sait donc exactement combien de temps il faut nettoyer après avoir passé l’aspirateur.

Bénéficiez d’une remise spéciale sur votre Narwal Freo pour le Black Friday : commandez ici pour seulement $999du 14 novembre au 30 novembre. Découvrez ci-dessous les fonctionnalités du robot aspirateur laveur intelligent Narwal Freo …

Narwal est une entreprise axée sur l’innovation, axée sur la fourniture de solutions de nettoyage intelligentes pour la maison. Ils sont les pionniers des technologies de nettoyage efficaces et professionnelles, avec plus de 400 brevets en instance. Sur la base de cette recherche, le Freo est une toute nouvelle offre de produits dans leur gamme d’aspirateurs et de vadrouilles intelligents.

Le Narwal Freo propose cinq modes de nettoyage différents au choix. Réglez simplement le Freo pour répondre à vos besoins. Vous pouvez utiliser le mode Aspirateur uniquement pour un nettoyage quotidien ciblé et passer en mode Vadrouille lorsque vous avez vraiment besoin d’éliminer certaines taches tenaces.

Freo est le seul robot de nettoyage à inclure un mode aspirateur puis vadrouille, qui aspire d’abord vers l’extérieur depuis la station de base, puis retourne à la maison. Cela évite que la poussière sèche ne se mouille.

Vous pouvez également utiliser le mode aspirateur et vadrouille pour effectuer les deux tâches simultanément, pour un entretien quotidien efficace. Et avec le mode Freo, le robot est encore plus intelligent.

Le « mode Freo » spécial indique que le robot effectue automatiquement ses tâches d’aspiration et de nettoyage, avec la technologie brevetée DirtSense pour ajuster intelligemment la durée du lavage en fonction de la saleté de votre sol.

Smart-Swing garantit également que le Narwal Freo peut nettoyer tous les coins et recoins d’un espace. Lorsque vous vous approchez du bord d’un mur, l’arrière du robot se tord pour s’assurer que les vadrouilles atteignent les bords extrêmes de votre pièce. Ce chemin de nettoyage supérieur indique que le Narwal Freo attrape les particules, les cheveux humains et les poils d’animaux qui manquent aux autres aspirateurs.

Le robot ajustera également automatiquement la pression et l’humidité de la vadrouille sur les sols en bois et en carrelage, à condition que vous définissiez les types de revêtements de sol sur l’application. Avec le mode Freo, votre robot de nettoyage fait ce qu’il faut, sans que vous ayez à lever le petit doigt.

Un capteur infrarouge indique que le Freo évite automatiquement les obstacles, et il comprend des capteurs de falaise pour éviter de tomber accidentellement dans un escalier, s’il est utilisé aux étages supérieurs de votre maison.

Narwal Freo mesure environ 35 centimètres de diamètre, emballé dans une batterie de 5200 mAH. Lorsqu’il est temps de charger, il revient automatiquement à la station de charge incluse. Les matériaux pur coton + nylon-polyester garantissent que la vadrouille est à la fois douce et durable.

L’aspirateur intelligent Freo est le modèle de nouvelle génération de Narwal. L’ancien Narwal T10 offrait une aspiration de 1 800 Pa, et le Freo saute à 3 000 Pa. C’est plus que suffisant pour un nettoyage quotidien puissant. Vous pouvez tout contrôler facilement à l’aide du nouvel écran tactile LCD intégré ou de l’application. Et l’intelligence de Freo le distingue vraiment du lot.

Obtenez votre Narwal Freo à un prix spécial Black Friday pour seulement 999 $ — et bénéficiez d’une réduction spéciale sur un pack d’accessoires avec votre commande. La vente du Black Friday se déroule du 14 novembre au 30 novembre.

