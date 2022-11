Un joueur de la NFL se retire au milieu de la compétition après avoir vendu une carte Pokémon rare pour 650 000 $.

C’est comme quand on rêve de gagner à la loterie. Vous laisseriez derrière vous tous les problèmes quotidiens, y compris ceux que le travail implique, pour vivre sereinement le reste de vos jours. Eh bien, c’est ce qu’a dû penser Blake Martinez, joueur de football américain des Vegas Riders, après avoir vendu plusieurs cartes Pokémon rares qui lui ont rapporté des centaines de milliers de dollars.

Retraite anticipée à 28 ans

Martínez s’est retiré au milieu de la compétition après avoir vendu une carte Pokémon rare pour 652 000 dollars, mais il a récemment fait de même avec une autre pour près de 700 000. Avec la dureté, la brièveté et l’exigence de la vie d’un joueur professionnel, il semble qu’il ait clairement vu mettre les deux choses l’une contre l’autre sur une échelle, et qu’il valait mieux pour lui se consacrer à ce gros business que de risquer blessé sur le terrain comme celui qu’il avait déjà eu l’an dernier avec une déchirure du ligament croisé antérieur.

Notée 9,5 sur l’échelle Gem Mint, cette dernière carte, surnommée le Swirllustrator par le joueur, a ouvert la voie à une vie beaucoup plus calme qui laisse derrière elle l’agitation qui caractérise le monde du football américain.

« J’ai choisi de m’éloigner de cette carrière en ce moment pour me concentrer sur ma famille et mes futures passions. »

Nous supposons que ces passions futures coïncident avec les passions passées et actuelles. Et c’est que Martínez a toujours été un collectionneur de cartes animé, un passe-temps qui a pris encore plus de force lorsque la pandémie est arrivée. Il est clair que son expérience d’investissement de ses gains en tant que joueur professionnel dans l’acquisition de certaines cartes l’a plus que récompensé. Bien sûr, le garçon l’a bien assemblé.

Source | Kotaku