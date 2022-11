Certains joueurs demandent un remboursement après avoir essayé Pokemon Scarlet et Purple

En ce week-end Pokemon au cours duquel les derniers opus, Scarlet et Purple, ont été publiés, tous ne sont pas des joies de la part des dresseurs. Certains d’entre eux demandent un remboursement car ils ont constaté que le jeu ne répondait pas aux normes de qualité en termes de performances.

Super jeu, performances douteuses

Bien qu’il s’agisse du Pokémon le moins bien noté de la saga principale selon Metacritic, ce qui est curieux, c’est que les joueurs et les critiques s’accordent à dire qu’il s’agit d’un excellent volet de la série. Comme nous l’avons dit dans notre analyse et cela se confirme les uns les autres, la nouvelle approche de la liberté et du monde ouvert est une réussite complète qui multiplie les possibilités comme jamais auparavant.

Le problème vient donc du fonctionnement du jeu sur Switch, et vous pouvez trouver la réponse dans les centaines de mèmes qui peuplent les réseaux en ce moment. Force est de constater que Game Freak n’est pas synonyme de pointe graphiquement, mais Pokemon Scarlet et Purple semblent avoir franchi une étape supplémentaire.

De mauvaises performances et de multiples bugs parlent d’un jeu inachevé, qui se heurte à la qualité suprême des propres versions de Nintendo. Nous supposons qu’une partie du blâme pour le résultat est due, non seulement au juste talent de Game Freak avec le matériel, mais aussi à la multiplication du travail dans les publications en un an.

Ainsi, à ceux qui disent que la console ne suffit pas, il vous suffit de leur montrer l’un des ports prodigieux qui peuplent un catalogue enviable. De Wolfenstein à Dying Light en via les récents Nier Automata, No Man’s Sky ou It Take Two. Autant de miracles qui nous font douter encore et encore des capacités supposées limitées de cette minuscule console hybride.

De cette façon, la balle est désormais dans le camp de Game Freak qui, nous n’en doutons pas, mettra les batteries pour faire un jeu qui le mérite beau avec des patchs. Car c’est dommage que la qualité des idées mises en œuvre soit ainsi ternie. Réjouissez-vous et que tout soit réglé dès que possible.

