Télécharger Google Camera 8.6 pour Motorola Edge 30 Fusion et 30 Ultra

Il y a deux mois, Motorola a annoncé son dernier smartphone ultra-phare – l’Edge 30 Ultra aux côtés de l’Edge 30 Fusion de milieu de gamme. L’appareil photo est l’un des principaux titres des deux nouveaux téléphones de la série Edge. Le milieu de gamme 30 Fusion lance un nouveau vivaneau 50MP, tandis que l’Ultra est livré avec un capteur d’appareil photo 200MP. Et la meilleure partie est que vous pouvez télécharger l’application appareil photo du Pixel 7, alias le mod GCam, sur votre téléphone. Voici comment vous pouvez télécharger Google Camera sur Motorola Edge 30 Fusion et Edge 30 Ultra.

Appareil photo Google pour Motorola Edge 30 Fusion et Edge 30 Ultra

Le Motorola Edge 30 Ultra est doté d’un capteur Samsung HP1 200MP, d’un capteur ultra grand angle Samsung JN1 50MP et d’un téléobjectif Sony IMX663 12MP. Côté logiciel, l’application de l’appareil photo stock dispose de commandes supplémentaires avec le mode Pro apportant les paramètres de balance des blancs, ISO, mise au point, vitesse d’obturation et compensation d’exposition. Sans aucun doute, l’appareil photo par défaut capture des photos agréables et décentes, mais si vous recherchez une meilleure alternative à l’application d’appareil photo stock, vous pouvez installer l’application GCam sur votre téléphone.

Que vous possédiez le Motorola Edge 30 Fusion ou Edge 30 Ultra, vous pouvez installer le dernier port mod GCam 8.6 de Pixel 7. Les fonctionnalités sportives de l’application telles que Night Sight, le mode Astrophotographie, SloMo, le mode Beauté, HDR Enhanced, Lens Blur, PhotoSphere, Playground, prise en charge RAW, Google Lens, etc. Voyons maintenant comment télécharger et installer Google Camera sur Motorola Edge 30 Fusion et Motorola Edge 30 Ultra.

Télécharger Google Camera pour Motorola Edge 30 Fusion & Ultra

Les derniers téléphones haut de gamme de la série Edge de Motorola sont des téléphones riches en fonctionnalités et prennent également en charge l’API Camera2 prête à l’emploi. Grâce au support de l’API Camera2, vous pouvez facilement installer le port mod GCam sur votre Motorola Edge 30 Fusion ou Edge 30 Ultra. Le dernier mod GCam de BSG, GCam 8.6, les ports GCam 8.2 de Nikita et GCam 7.3 de Wichaya sont compatibles avec les Moto Edge 30 Fusion et Moto Edge 30 Ultra. Voici le lien de téléchargement de l’application.

Noter: Avant d’installer la nouvelle application portée par Gcam Mod, assurez-vous de supprimer l’ancienne version (si vous l’avez installée). Ce n’est pas une version stable de Google Camera, il peut donc y avoir quelques bugs.

Si vous voulez de meilleurs résultats, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous et ajouter un fichier de configuration.

Paramètres recommandés:

Pour GCam_7.3.018_Urnyx05-v2.1_Wichaya_V3.1.1.apk

Dans un premier temps, téléchargez ce fichier de configuration sur votre smartphone. Créez maintenant un nouveau dossier avec le nom GCam. Ouvrez le dossier GCam et créez un autre dossier avec le nom configs7. Collez maintenant le fichier de configuration dans le dossier configs7. Une fois cela fait, ouvrez l’application Google Camera et appuyez deux fois sur la zone vierge noire placée à côté du bouton de l’obturateur. Appuyez sur les paramètres affichés, disponibles dans la fenêtre contextuelle et appuyez sur le bouton de restauration. Revenez au tiroir de l’application, puis ouvrez à nouveau l’application.

Alors que pour MGC_8.6.263_A11_V7.apk et MGC_8.1.101_A9_GV1j_MGC.apk, il n’est pas nécessaire de configurer de nombreux paramètres, mais vous pouvez toujours jouer avec les paramètres GCam en fonction de vos besoins pour de meilleurs résultats.

Une fois tout fait. Commencez à capturer des photos éclatantes et superbes directement depuis votre Motorola Edge 30 Fusion ou Motorola Edge 30 Ultra.

Source: BSG | Wichaya