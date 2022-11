Nouvelle image d’Harrison Ford dans Indiana Jones 5 et… décor révélé ?

Le magazine Empire a publié deux nouvelles images sur Indiana Jones 5 de celles qui provoquent des papillons dans l’estomac. Dans le premier, nous avons Harrison Ford caractérisé une fois de plus comme l’archéologue, tandis que dans le second, encore mieux, nous trouvons un indice sur le décor du film. Filant au gré des leaks, rumeurs et annonces précédentes, de nombreux fans confirment l’idée qu’une partie du film se déroulera dans le New York des années 60, comportera des voyages dans le temps et placera Indy avant toutes sortes d’événements historiques.

Qu’elle soit remplie ou non, la publication ne sortira que le 24 novembre, il faudra donc attendre jusque-là pour découvrir les captures, interviews et surprises qui se cachent entre ses pages. Pour la bande-annonce, pour sa part, il faudra patienter encore un peu. James Mangold, réalisateur de Logan et de ce nouvel opus, a laissé tomber il y a une semaine qu’il sortira en décembre.

Indiana Jones aura sa propre série sur Disney+

Les images arrivent quelques semaines seulement après que Lucasfilm a confirmé ses intentions de faire une série du personnage pour Disney +. Il n’y a pas un seul détail à ce sujet. On ne sait pas quels titres sont envisagés, la date prévue, son éventuelle intrigue et on ne sait même pas si on parle d’un spin off ou d’un prequel aux films. La seule chose qui semble claire est que Harrison Ford ne reviendra pas en tant qu’Indianan Jones.

Il y a quelques mois, John Williams, le compositeur lauréat de la saga (et de Star Wars, Jurassic Park, ET, Superman, Harry Potter, Jaws et… eh bien, on ferait mieux de laisser tomber) a laissé entendre que Harrison Ford a pris sa retraite après Indiana Jones 5 et a même annoncé qu’il songeait à faire de même après 30 films avec Spielberg, 52 nominations aux Oscars et cinq statuettes. Ce nouvel opus de la saga est peut-être plus émouvant et symbolique qu’on ne le pensait.

Il sera curieux de voir l’avenir de la marque et du personnage dans cette nouvelle série, car il y a quelque temps, Chris Pratt a renoncé à être Indy à cause d’Harrison Ford. Starlord avait quelques-uns des mots de Ford gravés sur le feu dans lesquels il disait « Quand je mourrai, Indiana Jones mourra. » Il ne voulait pas que quiconque gâche son héritage en surexploitant la saga ou en le remplaçant. Sera-t-il contre la série ? Vous ont-ils demandé? Y collaborerez-vous ?

Nouveau jeu vidéo Indiana Jones

Au cas où le nouveau film et la future série ne vous ressembleraient pas, un nouveau jeu vidéo Indiana Jones est en cours. Reste à savoir s’il est aussi bon que The Fate of Atlantis, mais pour l’instant les responsables sont à la hauteur. Ce sont les gars de Machine Games, qui fait partie de Bethesda, qui ont montré de quoi ils étaient capables en ressuscitant la série Wolfenstein comme ils l’ont fait. Rien n’a été révélé à son sujet au-delà du fait qu’il racontera une histoire inédite, « il a l’air incroyable » et qu’il sera exclusif à Xbox.