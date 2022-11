Le nouveau V3000 Plus de Lian Li peut contenir deux PC et quatre radiateurs de refroidissement par eau

Pourquoi c’est important : le fabricant de boîtiers PC haut de gamme Lian Li tease son énorme châssis V3000 Plus depuis 2021, et il est enfin presque prêt à être expédié. Le V3000 Plus est un châssis à tour complète avec un extérieur entièrement en aluminium (intérieur en acier) et pratiquement toutes les cloches et sifflets auxquels vous pouvez penser. Lian Li a conçu le boîtier pour une utilisation dans l’une des trois configurations : standard pour accueillir une machine typique avec un hardware volumineux, pivoté pour donner à votre GPU un accès direct au flux d’air et au mode système double pour ceux qui souhaitent accueillir deux versions distinctes dans un seul châssis.

En mode double, le premier système peut utiliser jusqu’à une carte mère E-ATX ou EBB tandis que le second système peut utiliser jusqu’à une carte mini-ITX. Le châssis peut accueillir deux blocs d’alimentation et comporte par ailleurs des commandes individuelles sur le panneau avant pour chaque système. Le plateau de la carte mère est amovible pour faciliter l’installation du hardware de base et la gestion des câbles.

Le boîtier de Lian Li peut prendre en charge jusqu’à 16 ventilateurs ainsi que trois radiateurs de 480 mm et un radiateur de 360 ​​mm. Il y a également deux plaques de réservoir, suffisamment d’espace pour jusqu’à 16 SSD (quatre plateaux sans outils) ou huit SSD et huit disques durs, des sangles Velcro intégrées pour la gestion des câbles, deux panneaux latéraux en verre trempé push-pull et un éclairage RVB adressable. Les deux panneaux en verre trempé ont une épaisseur de 4 mm et sont teintés, bien que le panneau de droite soit plus sombre pour mieux dissimuler les câbles disgracieux.

Le Lian Li V3000 Plus mesure (P) 678,5 mm x (L) 279 mm x (H) 674 mm. Ce n’est pas tout à fait le plus grand boîtier que nous ayons jamais vu (l’héritage Cooler Master Cosmos II est à peine plus large et plus haut, par exemple), mais il est toujours massif en soi. Il y a beaucoup de place pour les derniers GPU d’AMD et de Nvidia ainsi que pour des refroidisseurs de CPU massifs comme ceux proposés par Noctua et d’autres.

Newegg a le Lian Li V3000 Plus disponible en pré-commande au prix de 499,99 $ avec une date de sortie prévue le 10 décembre et bénéficie d’une garantie d’un an.