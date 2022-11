Ted Lasso troisième (et peut-être dernière) saison termine le tournage

Le tournage de la photographie principale s’est enfin terminé sur la troisième saison de Ted Lasso. La troisième saison très attendue, qui pourrait également être la dernière, devrait être diffusée au printemps, bien qu’une date de sortie officielle n’ait pas encore été annoncée par Apple TV+.

La comédie reste le plus grand succès d’Apple TV + à ce jour, populaire auprès du public et des critiques. Vous pouvez regarder les deux premières saisons ici.

Ted Lasso a remporté deux fois de suite le Emmy Award de la meilleure série comique, grâce à une forte réponse critique à ses débuts et à sa deuxième saison. Si Apple veut poursuivre la séquence d’une année sur l’autre, il devra s’assurer que la saison trois est publiée dans la fenêtre d’éligibilité des Emmy’s 2023.

Cela indique que vous pouvez vous attendre à ce que la troisième saison de Ted Lasso soit diffusée avant la date limite des Emmy du 31 mai 2023.

La première et la deuxième saison de l’émission ont toutes deux été créées à la fin de l’été, vers le mois d’août. Vraisemblablement, Apple avait initialement prévu que la saison 3 soit également publiée cet été.

Cependant, la production a été interrompue pour diverses raisons. Au départ, la disponibilité de l’emplacement signifiait que l’émission n’avait commencé à tourner que des mois plus tard que la normale. Plus tard, le showrunner et star Jason Sudeikis aurait demandé de nombreuses réécritures importantes du scénario et des reprises d’épisodes, ce qui a prolongé la période de tournage.

Le tournage se terminant enfin aujourd’hui, la postproduction devrait pouvoir se terminer afin de respecter l’échéance cruciale des Emmy.

Les enjeux sont élevés car Sudeikis a répété à plusieurs reprises que la série était toujours prévue comme un arc narratif de trois saisons, et – à partir de maintenant – cela indique que cette saison sera la dernière.

