iFixit PSA explique comment travailler en toute sécurité avec les batteries lithium-ion

TL;DR : Les spécialistes de la réparation d’iFixit ont mis en place une vidéo informative site de ventes les risques associés aux batteries lithium-ion et comment atténuer les risques de problème.

Les rapports d’explosion de batteries dans l’électronique mobile comme les smartphones ne sont pas si rares et se produisent souvent lorsque la batterie est crevée. Cela crée un court-circuit entre les couches positive et négative, permettant à toute l’énergie stockée dans la batterie de circuler. Les choses peuvent rapidement chauffer et si elles deviennent suffisamment chaudes, les électrolytes de la batterie peuvent se décomposer en vapeurs inflammables qui s’enflamment.

Vous vous souvenez peut-être du fiasco du Galaxy Note 7 de Samsung en 2016. Peu de temps après le lancement de son nouveau produit phare, le fabricant coréen de combinés a rappelé le téléphone en raison de ce qu’il croyait être des batteries défectueuses qui pourraient surchauffer et prendre feu. Sammy a remplacé la première vague de téléphones par des modèles dotés de batteries considérées comme sûres, mais les rapports d’incendies se sont poursuivis. Samsung a fini par arrêter définitivement la production du Note 7 en octobre 2016.

Le premier conseil d’iFixit est de décharger la batterie de l’appareil avec lequel vous travaillez afin de minimiser l’énergie potentielle qu’il stocke. L’équipe recommande également de travailler avec des spudgers en plastique au lieu d’outils en métal car ils ne sont pas conducteurs d’électricité.

Il va également sans dire que la taille compte. Autrement dit, les grosses batteries comme celles utilisées dans les ordinateurs portables ont le potentiel de causer beaucoup plus de dégâts que les petits packs qui alimentent les smartphones. Encore une fois, en déchargeant d’abord la batterie, vous minimiserez considérablement les risques de catastrophe.

Si cela vaut la peine d’être fait, cela vaut la peine d’en faire trop. Pour conclure leur PSA, iFixit a pris un pistolet à clous sur une batterie qui était 100 fois plus grosse qu’une batterie de smartphone standard… vous savez, pour la science. Effectivement, le percer a entraîné un incendie impressionnant.

Avec les bonnes précautions et l’équipement de sécurité en place, travailler avec des batteries lithium-ion n’est pas si risqué. Néanmoins, en cas de doute, il est préférable de laisser faire les professionnels et d’apporter votre appareil à un fournisseur de services réputé pour réparation.