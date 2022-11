Comment se déconnecter de Disney Plus à la télévision et sur d’autres appareils

Disney Plus est un excellent service de streaming, que ce soit pour les adultes ou les enfants. Vous avez une variété d’émissions de télévision et de films à diffuser immédiatement. Maintenant, Disney Plus est un service de streaming qui peut être installé sur une variété d’appareils. Et, il y aura toujours un moment où vous déciderez simplement d’aller de l’avant et de ne plus vous abonner à Disney Plus. Dans ce cas, vous pouvez également choisir de vous déconnecter de Disney Plus depuis votre appareil.

Dans ce guide, nous vous montrerons comment vous pouvez vous déconnecter de Disney Plus à partir de différents appareils et plates-formes. Que vous utilisiez Disney Plus sur TV, mobile ou PC, vous pourrez vous déconnecter immédiatement de la plateforme. Lisez la suite pour en savoir plus.

Maintenant, il pourrait y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles on voudrait se déconnecter de Disney Plus. Il se peut que vous donniez l’appareil à quelqu’un d’autre, que vous ne soyez plus abonné à Disney Plus ou que vous souhaitiez peut-être vous connecter avec un autre compte. Quelle que soit la raison, le processus de déconnexion de Disney Plus à partir de n’importe quelle plate-forme est simple et facile.

Comment se déconnecter de Disney Plus sur iPhone et Android

Lancez l’application Disney Plus sur votre appareil Android ou iOS. Une fois l’application lancée et que vous avez été redirigé vers la page d’accueil de l’application, appuyez sur l’icône Profil. Le profil sera présent dans le coin inférieur droit de l’application. Sélectionnez l’option Détails du compte dans le menu Profil. Enfin, appuyez sur l’option Log Put. Il vous sera demandé de confirmer si vous souhaitez vous déconnecter. Confirmez-le et vous êtes maintenant déconnecté de l’application Disney Plus sur votre appareil Android ou iOS.

Comment se déconnecter de Disney Plus sur Smart TV

Ouvrez l’application Disney Plus sur votre Smart TV. Appuyez ensuite sur le bouton fléché vers la gauche de la télécommande de votre téléviseur.

Sélectionnez maintenant l’option Paramètres dans le panneau latéral. Dans la section Paramètres, vous verrez l’option Déconnexion.

Sélectionnez-le.

Si la méthode ci-dessus ne fonctionne pas, vous pouvez suivre cette méthode.

Visitez le site Web Disney Plus sur votre PC ou ordinateur portable via votre navigateur Web préféré. Maintenant, connectez-vous avec le compte Disney Plus qui a été utilisé sur le téléviseur en question. Cliquez sur l’icône de profil pour afficher un menu déroulant. Choisissez et sélectionnez simplement l’option Déconnexion. Ici, vous pourrez choisir l’appareil que vous souhaitez déconnecter dudit téléviseur.

Comment se déconnecter de Disney Plus sur Roku TV

Lancez l’application Disney Plus sur votre téléviseur Roku. Assurez-vous que vous êtes connecté à Internet. Entrez le mot de passe de votre compte si l’application vous le demande. Une fois connecté à l’application Disney plus, affichez la photo de profil à l’aide de la télécommande. Naviguez et sélectionnez l’option Paramètres. Faites défiler jusqu’à l’option Déconnexion et sélectionnez-la. Confirmez le processus de déconnexion et vous êtes prêt à partir.

Comment se déconnecter de Disney Plus sur Amazon FireStick

Naviguez et lancez l’application Disney Plus sur votre Amazon FireStick. Entrez le mot de passe si l’application vous le demande. Accédez à l’icône Profil et choisissez l’option Paramètres dans le menu Profil. Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez l’option Déconnexion. Sélectionnez-le et confirmez la déconnexion. Vous êtes maintenant déconnecté de l’application Disney plus sur votre Amazon FireStick.

Comment se déconnecter de Disney Plus à partir de tous les appareils

Lancez le navigateur Web sur votre PC et rendez-vous sur le site Web de Disney Plus. Connectez-vous avec vos informations d’identification Disney Plus au compte que vous souhaitez déconnecter de tous les appareils. Cliquez sur l’avatar du profil qui est présent dans le coin supérieur droit du site Web. Sélectionnez l’option Détails du compte et choisissez Se déconnecter de tous les appareils. Il vous sera demandé d’entrer votre mot de passe. Une fois le mot de passe neutralisé, il vous sera demandé de confirmer la déconnexion. Confirmez la déconnexion et vous serez immédiatement déconnecté de l’appareil actuel. La déconnexion des autres appareils aura également lieu dans les 4 heures. Vous pouvez suivre cette méthode pour vous déconnecter de votre PlayStation et de votre Xbox si vous les utilisez pour diffuser Disney Plus.

Conclusion

C’est ainsi que vous pouvez vous déconnecter de tout appareil doté d’une connexion Disney Plus. Bien sûr, en plus de vous déconnecter de l’appareil à l’aide du site Web, vous pouvez également choisir de désinstaller l’application de votre appareil. Cependant, vous devrez vous assurer qu’une fois l’application téléchargée à nouveau, elle ne se souvient pas automatiquement de vos informations d’identification Disney Plus et ne vous reconnecte pas au service.

