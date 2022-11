Le co-créateur de Sonic arrêté pour délit d’initié sur Dragon Quest

Yuji Naka a été arrêté par les autorités japonaises, rapporte FNN. Le co-créateur de Sonic The Hedgehog a fait partie des personnes arrêtées dans une opération liée à l’annonce d’un nouveau jeu Dragon Quest, qui a entraîné l’arrestation de deux autres personnes au Japon, dont un employé de Square Enix. Tous sont accusés d’avoir abusé d’informations privilégiées pour en tirer un profit financier.

En 2020, le studio Aiming a annoncé qu’il développait Tact, un jeu vidéo de la saga Dragon Quest. Taisuke Sazaki, un employé de Square Enix qui a travaillé sur des franchises comme Final Fantasy Kingdom Hearts savait que l’annonce allait arriver, alors lui et un ami ont acheté des actions dans Aiming. Son intention était que les actions prennent de la valeur lorsque le jeu a finalement été rendu public.

Pourquoi le créateur de Sonic a-t-il été arrêté ?

Yuji Naka est accusé du même crime présumé. Selon FNN, le père de Sonic et Nights into Dreams, un vétéran de SEGA qui est également crédité de Phantasy Star, connaissait l’information et l’aurait utilisée pour mettre la main sur 10 000 actions de la société, estimées à environ 20 000 euros environ. . Les autorités enquêtent pour savoir si l’un des accusés détient toujours les actions ou s’il les a vendues dans un but lucratif. Le développeur n’a pas tweeté depuis le 16 novembre.

Yuji Naka a quitté SEGA et a signé avec Square Enix, où il a réalisé Balan Wonderworld, un jeu de plateforme raté qui a suscité de très mauvaises critiques dans le monde entier. La création a été lancée avant même que le jeu vidéo ne soit dévoilé.

Sonic Frontiers pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC est le titre le plus récent mettant en vedette le hérisson de SEGA. Nous vous invitons à lire l’analyse dans Netcost-Security.

Source | Kotaku, FNN