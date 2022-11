Star Wars : Squadrons sera le prochain jeu gratuit sur Epic Games Store

L’Epic Games Store a déjà mis les titres gratuits de cette semaine à la disposition des joueurs. Toute personne possédant un compte en store peut réclamer Evil Dead: The Game et Dark Deity gratuitement jusqu’au 24 novembre. À cette date, la rotation habituelle avec un nouveau titre aura lieu. La plateforme a annoncé que Star Wars : Squadrons serait le prochain produit gratuit, un jeu de vaisseaux des créateurs de Dead Space Remake.

Comme Star Wars Battlefront 2, la campagne Squadrons se déroule entre l’épisode VI et l’épisode VII, c’est-à-dire après la chute de l’empire galactique. Comme on le voit dans les suites ou dans des produits comme The Mandalorian ou The Book of Boba Fett, la mort (entre guillemets) de l’empereur Palpatine n’a pas complètement arrêté la guerre.

La galaxie, toujours en guerre

La Nouvelle République a été instituée dans la galaxie, mais avec un pouvoir limité. De nombreuses anciennes structures impériales ont tenté de prendre le contrôle de certains secteurs, de sorte que les rebelles, désormais au service du gouvernement légitime, ont dû lutter contre les impériaux pour sauvegarder l’avenir de la galaxie et de la République. Dans Star Wars : Squadrons, EA Motive Studio a ramené l’un des genres classiques de la saga : les jeux de vaisseaux spatiaux.

Star Wars : Squadrons est sorti en 2020 sur PS4, Xbox One et PC. De plus, le jeu peut également être apprécié en réalité virtuelle. Les développeurs du titre finalisent actuellement Dead Space Remake, qui sortira le 27 janvier.

Quant à la saga galactique, Respawn Entertainment lancera en 2023 Star Wars Jedi : Survivor, la suite de Fallen Order. Cette fois, il ne sera disponible que sur les consoles et PC de nouvelle génération.

Source | Magasin de jeux épiques