Jumplight Odyssey annoncé, un jeu de gestion d’espace que l’on a déjà vu et qui montre des voies

Il y a un plaisir coupable aussi amusant que sadique. Parmi la communauté des Sims, il y a des joueurs qui aiment enfermer leurs personnages dans quatre murs ou enlever les escaliers de la piscine juste quand l’un d’eux est à l’intérieur. Ensuite, il suffit d’activer la vitesse rapide, d’observer les bonhommes allumettes désespérés et de voir comment ils finissent tous par mourir. et, dans Jumplight Odyssey, la nouvelle production de League of Geeks (Armello, Solium Infernum), vous pourrez faire cela et bien plus encore.

Le jeu a été officiellement annoncé lors du PC Gaming Show, où une première bande-annonce cinématographique a été montrée, bien que chez Netcost, nous ayons pu le voir en action à travers une toute première démo. Trent Kusters, responsable de l’étude, a été chargé de jouer et d’expliquer comment cela fonctionne. Il le définit comme une sorte de mélange entre Star Blazers et FTL, un jeu de science-fiction avec des touches de roguelike qui attire à première vue l’attention pour son esthétique. Que ce soit dans les cinématiques ou le gameplay, il ressemble à l’anime des années 1970 et 1980.

Princesse et capitaine, une mission de survie

Après une défaite militaire majeure, la princesse et capitaine du vaisseau spatial Jumplight, Euphora, fuit sa planète natale avec son équipage. Sa maison a été réduite en poussière d’étoiles, elle devra donc rassembler son courage et mener tous les survivants vers le légendaire Forever Star. En tant que capitaine, les joueurs devront tracer le parcours, recruter du personnel, construire des structures à l’intérieur du navire , visiter planètes aux biosphères différentes et font face à de nombreux dangers. L’amiral Voltan et la faction des guerriers Zutopan les poursuivent sans relâche.

Le design de Jumplight Odyssey nous a surpris. C’est un peu comme une maison de poupée, seulement dans la forme des différentes parties du navire. Il utilise un système de caméras en coupe inspiré des livres classiques (de haut en bas) pour afficher des objets, des personnages et des lieux, tous décrits en deux dimensions.

Les membres de l’équipage ne restent pas statiques, mais vaquent à leurs occupations et ont leur propre routine, ce qui apporte une certaine touche d’authenticité, car ils donnent l’impression d’être vivants. Ils ont même des amis et des amants ! Ce n’est pas qu’ils présentent des options de dialogue comme dans un RPG, mais ils fonctionnent de manière autonome, même le mignon petit cochon que vous trouverez sur les platines.

Le jeu plonge dans le genre stratégie et nous permet de gérer la colonie. En fait, il se divise en deux voies différentes : le travail de capitaine et les travaux de construction. Pour illustrer ce deuxième aspect, Kusters choisit l’espace dans l’une des chambres et ordonne la construction d’une chambre pour la princesse : elle choisit les portes, le lit, les armoires, le bureau, et les place où elle veut. Ensuite, nous voyons comment les ouvriers transportent les matériaux comme s’ils étaient de petites fourmis.

Système d’espoir, équipage pas mutinerie !

La princesse ne peut pas faire ce qu’elle veut avec son équipage. Nous avons mentionné que l’option d’imiter les Sims est une possibilité réalisable. Il suffit d’ouvrir les portes de sécurité pour que les membres du groupe meurent dans la noirceur de l’univers. Devenir un meurtrier ne semble pas être l’option la plus appropriée, pas plus que de rompre ses promesses. Tout cela affecte négativement Hope, un aspect qui, s’il souffre trop, peut conduire à la mutinerie de l’équipage. Les situations seront variées dans ce sens, car Trent Kusters nous dit qu’un tueur en série peut même apparaître à l’intérieur du vaisseau.

On rappelle qu’il s’agit d’un roguelike, ce qui veut dire que si tu meurs tu meurs pour de vrai. C’est Game Over, même si vous apprendrez des choses pour les jeux suivants. League of Geeks a mis en place une mécanique appelée Memories, qui selon ce que vous avez fait dans le jeu précédent vous permettra de récupérer des fragments de mémoire.

Le mode mettant en vedette la princesse Euphora n’est qu’une des histoires qui seront racontées, car ils prévoient d’en ajouter de nouvelles à l’avenir, peut-être du point de vue des antagonistes ou sous un modèle d’anthologie.

Jumplight Odyssey sortira sur PC dans le courant de 2023. League of Geeks a opté pour un accès anticipé sur Steam, bien qu’ils prévoient une version ultérieure sur console, en particulier sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. Nous avons demandé une version possible pour Nintendo Switch, et bien qu’ils ne l’excluent pas complètement, Kusters affirme que ce n’est pas sur la table pour le moment. Bien sûr, ils optimiseront le jeu pour Steam Deck.