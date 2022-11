Battlefield 2042 montre du muscle avec le contenu de la saison 3 : Escalation

Battlefield 2042 se prépare pour le lancement du contenu qui intégrera la saison 3 : Escalation. EA DICE ajoutera la grille de contenu habituelle des saisons précédentes, à savoir un nouvel opérateur, de nouvelles armes principales et secondaires, des aspects skins et des cartes. Son arrivée est prévue le 22 novembre 2022.

Voici Rasheed Zain, le nouvel opérateur de Battlefield 2042

Rasheed Zain est le nouvel opérateur d’attaque qui sera ajouté à la liste de Battlefield 2042. Nous parlons d’un personnage dédié aux joueurs qui recherchent la confrontation directe, la première ligne offensive de l’équipe. Son trait passif s’appelle Persévérance, ce qui lui permet de récupérer de la santé à chaque fois qu’il tue. Disons que vous êtes dans un match contre un autre joueur : si vous le sortez, vous recevrez immédiatement un soin complet.

Son gadget principal est le fusil XM370A, une sorte de lance-grenades qui permet aux ennemis armés derrière des obstacles de terrain de sortir des tranchées. Vous disposez de 10 missiles compacts pour briser la couverture entre votre position et l’ennemi.

Nouvelles armes de la saison 3 de Battlefield 2042

L’armement de Battlefield 2042 est complété par des armes d’hier et d’aujourd’hui. Deux favoris des fans seront ajoutés depuis Battlefield Portal : la mitrailleuse légère XN8 (Battlefield : Bad Company 2) et le fusil d’assaut A-91 (Battlefield 3). Comme lors de la saison précédente, vous les débloquerez à travers des défis. EA DICE promet que « plus d’armes de portail » seront ajoutées au fil de la saison.

Du côté « aujourd’hui », le fusil de chasse NVK-S22, l’arme de poing NVK-PI25 et l’arme spéciale Rorsch Mk-4 sont ajoutés. En fait, dans ce dernier, vous devez charger le tir pendant plusieurs secondes avant que le projectile ne soit lancé vers l’ennemi. L’un des ajouts intéressants concerne les gadgets, à savoir que vous pouvez désormais utiliser des couteaux à lancer qui tuent d’un simple toucher. Parfait pour le combat rapproché.

Les véhicules sont améliorés avec le char EMKV90-TOR, qui creuse dans le sol pour éjecter des charges explosives de son puissant canon. Avec tous, vous pouvez vous attendre à de nouveaux skins pour les armes, les véhicules, les spécialistes et les charmes qui accompagneront les 100 niveaux de la passe de combat.

Maps : une nouveauté et deux refontes

Dans le catalogue de cartes, nous trouvons un nouveau scénario : Fer de lance. L’équipe est installée dans les prairies de Suède pour déplacer une carte à haute tension pour le combat de véhicules aériens et terrestres. L’apparente absence de verticalité offerte par les images permet aux chars, hélicoptères et avions de se déplacer librement. L’infanterie est reléguée au combat en utilisant les parapets naturels et les petits bâtiments qui servent d’abri temporaire.

Manifest et Breakaway sont les cartes de base choisies pour recevoir une refonte majeure cette saison. Les deux arriveront dans le cadre de la première mise à jour post-lancement de la saison 3. Ils ajouteront de nouveaux points d’intérêt, une couverture rééditée et une nouvelle couche visuelle pour améliorer la sensation de leur version actuelle. Enfin, le système spécialisé sera repensé dans le cadre de la deuxième mise à jour.

Source : Présentation des arts électroniques