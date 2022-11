L’iPhone 15 Pro d’Apple peut avoir des ports USB-C plus rapides que les modèles traditionnels

En un mot : Apple a déjà confirmé que l’iPhone abandonnerait son connecteur propriétaire Lightning au profit de l’USB-C. Les premiers iPhones USB-C sont attendus l’année prochaine, mais selon les dernières indications d’un analyste d’Apple, ils ne seront pas tous créés de la même manière.

Dans un récent article sur Twitter, l’analyste de TF International Securities, Ming-Chi Kuo, a déclaré que sa dernière enquête indique que tous les nouveaux iPhones (2023) abandonneront le connecteur Lightning et passeront à l’USB-C. Seuls les deux modèles phares, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, prendront en charge les transferts à grande vitesse. Les deux modèles d’iPhone 15 standard atteindront un maximum de vitesses USB 2.0, a ajouté Kuo.

De plus, Kuo a déclaré qu’il prévoyait que les deux produits phares prendraient en charge au moins USB 3.2 ou Thunderbolt 3.

Les derniers iPhones, y compris les phares iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, sont toujours limités aux vitesses USB 2.0 (480 Mbps) sur le connecteur Lightning. Les nouveaux modèles d’iPad Pro prennent en charge des vitesses de transfert plus rapides sur leurs ports USB-C. Ce n’est que récemment que les derniers smartphones Android phares ont commencé à passer à une technologie de transfert USB-C plus rapide.

Apple passe à l’USB-C afin de se conformer à une nouvelle loi européenne exigeant que tous les petits appareils électroniques soient équipés d’un port de charge standard (non propriétaire) d’ici 2024.

Si Kuo est correct et qu’Apple n’expédie que les modèles Pro avec un taux de transfert plus rapide, cela créerait un autre différenciateur entre la gamme d’iPhone grand public et le niveau phare. En réalité, pour la plupart des utilisateurs, je ne pense pas que cela fera une grande différence de toute façon.

Je suis peut-être une exception, mais à quand remonte la dernière fois que vous avez connecté votre téléphone à votre ordinateur pour transférer des données ? Avec la prévalence des services de streaming vidéo et musical, du stockage en nuage et des protocoles sans fil, la nécessité de se connecter via une connexion filaire n’est tout simplement plus aussi importante aujourd’hui qu’elle ne l’était, disons, il y a dix ans. Peut-être que ceux qui tournent en ProRAW voudront peut-être faire du post-traitement sur un ordinateur, mais c’est vraiment la seule situation qui me vient à l’esprit.