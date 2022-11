Cluedo change ses règles et devient une escape room, comment fonctionne la nouvelle version du jeu

Pour le lancement, une version live du jeu a également été organisée à Milan, Turin, Bologne et Rome. Chacun pourra jouer guidé par un agent virtuel.

Vous êtes un invité, à l’intérieur d’une villa aux toits en pente et aux fenêtres Art Nouveau. À un moment donné, comme à chaque fois, le Dr Black meurt. Ainsi commence le jeu de Cluedo. Le jeu emblématique des années 50 qui a fait de l’école un modèle pour le genre policier. Hasbro, l’éditeur de jeux américain, a dépoussiéré Cluedo et mis sur le marché sa version contemporaine : Cluedo Escape, trahison à la Villa Tudor.

Le squelette narratif reste le même, six personnages enfermés dans une villa très luxueuse, le meurtre du propriétaire et le mystère à résoudre. Comme toujours, celui qui parvient à découvrir le lieu, l’arme du crime et le coupable gagne. Mais le tout dans une version escape room.

Comment fonctionne la nouvelle version de Cluedo ?

Les joueurs se retrouveront enfermés à l’intérieur de Tudor Mansion, pour en sortir ils devront piocher des cartes, résoudre des énigmes et débloquer de nouvelles pièces. Ils se déplaceront dans le domaine en résolvant une énigme à la fois. Un tableau dynamique et modulaire de style Escape Games affichera des indices et révélera des pièces pendant que les joueurs essaient de résoudre l’affaire. Le but est de rassembler le plus d’informations possible avant que la police ne fasse irruption dans la pièce. Une fois qu’ils se sont échappés de Tudor Mansion, les joueurs devront alors examiner les indices qu’ils ont recueillis pendant le jeu et formuler la bonne accusation pour gagner. Vous pouvez jouer seul ou avec jusqu’à six personnes. Fondamentalement, Cluedo garde la structure intacte et l’enrichit au format escape room, obligeant ainsi les joueurs à collaborer et non à se défier individuellement, comme dans la version originale de Cluedo.

ESCAPADE CLUEDO | La nouvelle version Betrayal at the Tudor Mansion

La version live du jeu

Pour célébrer le lancement du nouveau Cluedo, Hasbro a organisé une version live du jeu à Milan, Bologne, Rome et Turin, qui transformera les villes en salles d’évasion à ciel ouvert. Tout le monde peut participer et être recruté par un commissaire de police virtuel qui guidera les joueurs avec des conseils et des indices. Le but est, comme toujours, de trouver la solution finale au meurtre.

L’expérience a été organisée en collaboration avec Garuballi, une entreprise italienne spécialisée dans la création d’expériences de type escape room. Il commence le 18 novembre de Milan, Piazza Duomo et à partir de la semaine suivante, cependant, le Cluedo City Escape Tour arrivera à Bologne, Rome et Turin.