Ils divulguent le code Source de GTA V et Rockstar le supprime en quelques minutes

Ce qui a fuité de GTA 5

Lorsque les premières images de GTA 6 sont apparues sur Internet, la rumeur disait également que le principal suspect ou d’autres pirates avaient en leur possession des fichiers liés au code Source de Grand Theft Auto V. Cela n’a jamais été rendu public, cependant, aujourd’hui nous sommes tombés sur avec une publication sur GitHub où des fichiers ont été partagés publiquement qui faisaient référence à divers éléments du jeu tels que les aspects de la caméra, les paramètres graphiques, le contrôle de la scène, la gestion des gangs et des éléments liés au DLC.

Ce sont de petits coups de pinceaux du jeu, et même si cela ne révèle rien de particulièrement sensible au premier coup d’œil, Rockstar ne s’est visiblement pas du tout amusé. Pour cette raison, la société a envoyé des demandes à GitHub pour cesser d’offrir un tel contenu pour violation du droit d’auteur.

L’action a fonctionné et les fichiers sont devenus indisponibles, et vu la rapidité avec laquelle l’entreprise a agi, il est clair que le matériel était sensible et naturellement légitime, donc nous ne parlions pas seulement de lignes de code inventées.

GTA 6 est-il en danger ?

Cela n’a rien à voir avec GTA 6. Ces fuites peuvent affecter l’entreprise, mais à aucun moment elles n’affecteront le développement du nouvel opus. Si les vidéos divulguées de GTA 6 n’affectaient pas le développement (ainsi l’entreprise l’a assuré), cela perturberait beaucoup moins les plans.

À cela, nous devons ajouter que les fichiers divulgués devraient tomber entre des mains très spécifiques pour être utiles à quelque chose, en même temps que certains outils Rockstar seraient nécessaires pour pouvoir travailler avec ces lignes de code. Cela ne semble pas non plus affecter le cours actuel de GTA Online. Le jeu multijoueur continue d’ajouter des millions de joueurs à travers le monde, et tandis que GTA 6 reste complètement silencieux, GTA Online est la seule voie d’évacuation pour ceux qui souhaitent un nouvel épisode.

Cela n’indique pas que la fuite n’est pas grave, mais après tout, la plupart des dégâts sont réduits à une question d’honneur et d’image publique.

C’est téléchargeable ?

Si vous vous posez cette question, vous n’avez probablement rien compris. Dans tous les cas, nous devons vous dire non. Les fichiers ont été supprimés de GitHub et ne sont plus présents sur le service, vous ne pouvez donc plus accéder et télécharger les fichiers eux-mêmes à partir de l’endroit où ils ont été publiés.

Nous imaginons qu’actuellement, il doit déjà y avoir de nombreuses copies répliquées des fichiers, mais cela nous est égal, car comme nous l’avons dit, ce ne sont pas des fichiers qui intéressent la plupart des humains. Partager les fichiers divulgués serait un crime, alors vous feriez mieux de les oublier.