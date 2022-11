FIFA 23 réduit la précision des tirs extérieurs dans son dernier patch, désormais disponible

FIFA 23 déploie des changements majeurs dans un patch avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. La mise à jour 4 est maintenant disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Les ajustements qui ont été apportés visent à équilibrer l’expérience, comme une efficacité réduite avec les tirs extérieurs, certains mouvements du gardien de but, etc. Nous vous laissons avec les faits marquants ci-dessous.

Les changements les plus notables du patch 4 de FIFA 23

gameplay

La précision des tirs sans pied a été réduite jusqu’à 30 %. Les joueurs avec le trait de tir extérieur au pied sont également réduits de 10%

Amélioration de la logique de ciblage pour les balles traversantes semi-assistées.

Les balles traversantes semi-assistées sont désormais moins susceptibles d’être sous-alimentées et d’atterrir sur les pieds des défenseurs.

Augmentation de la cohérence de la compétence Ball Drag dans les situations de premier contact.

Correction d’un bug qui vous permettait de contourner les animations de tir en puissance en appelant rapidement un autre tir en puissance pendant d’autres animations de tir.

Correction d’un bug où le gardien de but utilisant son mouvement pouvait changer de position trop rapidement pendant les coups de pied de coin.

Correction d’un bug où les joueurs pouvaient être ralentis de manière incorrecte lorsqu’ils tentaient de dribbler avec le ballon.

Correction d’un bug où les joueurs pouvaient taper trop vite lors de l’utilisation de l’ensemble de compétences Tunnel ciblé.

Équipe ultime

Ajout d’un compteur de victoires et de défaites dans le hub FUT Champions qui suit les performances des Playoffs et Finales en cours.

Certains éléments de l’interface utilisateur de la boutique FUT ont été mis à jour, et les balises les plus populaires et les plus économiques ont été ajoutées pour les packs de points FIFA.

Coupe du monde Fifa

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 a été généré de manière incorrecte.

Correction d’un bug où un kit incorrect pouvait être affiché lors du choix du Brésil.

Source : EA Sports