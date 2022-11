Le télescope James Webb capture la formation d’une nouvelle étoile

En bref : la dernière image du télescope spatial James Webb de la NASA met en lumière une étoile en devenir. La NASA a utilisé la caméra proche infrarouge de Webb (NIRCam) pour capturer un aperçu des caractéristiques autrefois cachées d’une protoétoile dans le nuage noir L1527, situé dans la constellation du Taureau. La protoétoile elle-même est cachée dans le « cou » du sablier derrière la bande noire vue au milieu. La bande est à peu près de la taille de notre propre système solaire et finira par donner naissance à de nouvelles planètes.

La lumière de la protoétoile s’échappe pour éclairer les cavités créées lorsque la matière est éjectée de l’étoile en incubation où elle entre en collision avec la matière environnante. Ceci est illustré dans l’observation de Webb sous forme de nuages ​​bleus et orange. Les nuages ​​bleus représentent les zones où la poussière est la plus fine, et les poches orange signifient les régions où la poussière est plus épaisse et où moins de lumière bleue peut s’échapper. La région centrale supérieure présente des formes en forme de bulles dues à des éjections sporadiques ou à des « rots » stellaires.

L’image de Webb met également en évidence des filaments d’hydrogène moléculaire qui ont été choqués par les éjections de la protoétoile, retardant la formation d’étoiles supplémentaires qui se formeraient autrement dans le nuage environnant. Au lieu de cela, la protoétoile domine l’espace et prend la majorité du hardware pour elle-même.

La NASA pense que L1527 n’a qu’environ 100 000 ans, un enfant dans l’étendue globale de l’espace-temps. À l’heure actuelle, il s’agit principalement d’un amas de gaz gonflé qui représente entre 20 et 40 % de la masse de notre Soleil. À titre de comparaison, on pense que notre Soleil a environ 4,5 milliards d’années.

L1527 est considérée comme une protoétoile de classe 0, ce qui indique qu’elle est au stade le plus précoce de la formation d’étoiles. Elle a encore un long chemin à parcourir avant de devenir une étoile à part entière capable de produire sa propre énergie grâce à la fusion nucléaire de l’hydrogène. Au fur et à mesure que la protoétoile continue à accumuler de la masse, son Core se comprimera et sa température augmentera. Finalement, il atteindra le seuil pour démarrer la fusion nucléaire.