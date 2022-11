Qualcomm Oryon, les nouveaux processeurs qui arriveront en 2023

Nous vous avions déjà parlé des nouveaux processeurs Qualcomm basés sur la technologie Nuvia. On savait qu’ils allaient être bien plus puissants que les Snapdragon actuels et que Qualcomm en profiterait pour les présenter comme une nouvelle famille de processeurs. Aujourd’hui, nous présentons officiellement Qualcomm Oryon, l’engagement de Qualcomm envers les processeurs Apple.

Qualcomm Oryon, une nouvelle famille de processeurs pour tous types d’appareils

Le nouveau processeur arrivera sur le marché en 2023 et sera disponible pour les fabricants pour une utilisation dans des appareils tels que les PC Windows, les smartphones et d’autres applications. La société a annoncé le nouveau processeur lors de son sommet Snapdragon mercredi, mais a donné peu de détails sur ce que cela implique.

La marque Snapdragon existe depuis quelques années pour les ordinateurs Windows et Chrome OS, mais elle a eu du mal à les introduire dans de nombreux appareils Windows. Les quelques netbooks qui ont utilisé les puces Arm de Qualcomm étaient des appareils de niche.

La gamme Snapdragon a pris du retard par rapport aux processeurs M basés sur Arm d’Apple en termes de performances brutes, mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle les appareils ARM ne sont pas populaires. Ici, nous pouvons dire qu’ils sont également à blâmer, jusqu’à récemment, le pari de Microsoft sur ARM était très timide et cela n’offrait pas confiance aux développeurs ou aux consommateurs.

Avec l’arrivée du premier kit de développement Windows basé sur ARM 2023 et les efforts de Qualcomm, nous pourrions commencer à voir un changement de tendance. On ne peut toujours pas jeter les cloches à la volée, c’est un bon début, mais il faut une continuité dans le temps pour qu’ARM puisse être une alternative à Intel. Pour le moment, Oryon semble très prometteur, comme nous l’avons déjà indiqué. Reste à savoir quels efforts Microsoft fera jusqu’en 2023.