Dead Island 2 est à nouveau retardé: nouvelle date et événement de streaming confirmés

Le développement de Dead Island 2 a été retardé dans le temps. Depuis son annonce en 2014, la production a changé de mains et s’est retrouvée sous Dambuster Studios, le développeur qui s’occupe du jeu de zombies depuis son redémarrage. Relancée il y a quelques mois à peine, la suite allait arriver sur le marché le 3 février 2023. Cependant, l’étude a révélé que le titre sera retardé de quelques mois, plus précisément jusqu’au 28 avril de l’année prochaine.

De plus, ils ont annoncé qu’ils dévoileraient le gameplay lors d’un Showcase le 2 décembre.

Déclaration officielle sur le retard de Dead Island 2

« Nous avons des nouvelles importantes à partager », a publié le compte Twitter officiel de Dead Island 2. « Soyons clairs : nous avons retardé Dead Island 2 et la nouvelle date de sortie est le 28 avril 2023. » Selon Dambuster, « l’ironie de retarder » le jeu ne lui est pas indifférent. « Nous sommes aussi déçus que vous l’êtes sans aucun doute. »

L’étude rappelle que le retard n’est « que de 12 semaines », donc « le développement est en phase finale ». Et ils ajoutent : « Nous allons consacrer ce temps dont nous avons besoin pour garantir que nous pouvons commercialiser un jeu que nous sommes fiers de lancer. « A tous ceux qui attendent depuis des années, merci d’être avec nous. »

Dead Island 2 sortira à la fois sur la nouvelle et la précédente génération de consoles, c’est-à-dire PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S. Bien sûr, comme le précédent opus, il sortira également sur PC . Chez Netcost, nous avons eu l’occasion de tester une version prématurée du jeu, nous vous invitons donc à lire nos premières impressions.

Dans la démo, nous incarnons Amy, l’un des six personnages jouables. Il s’agit d’une personne infectée par le virus qui a transformé la majeure partie de l’humanité en zombies, bien qu’il soit complètement immunisé contre la maladie.

