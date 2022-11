Le mode CDL Moshpit de Call of Duty: Modern Warfare 2 subit un retard de dernière minute

Call of Duty: Modern Warfare 2 démarre avec sa première saison multijoueur, mais le mode CDL Moshpit ne sera pas disponible comme prévu. Cela a été confirmé par Treyarch, le studio qui travaille avec Infinity Ward sur le contenu du jeu vidéo à succès Activision Blizzard. Selon le développeur sur Twitter, ils ont trouvé certaines erreurs dans cette liste spéciale – qui servira de préambule au mode Classé.

« Mise à jour: CDL Moshpit devait initialement être lancé aujourd’hui au début de la saison 1 du multijoueur », a publié le studio. « Mais certains bugs récemment découverts dans le mode nécessiteront un léger délai. La résolution de ces problèmes est notre priorité absolue », ils annonceront donc une nouvelle date dès qu’ils seront résolus.

Mode classé, en 2023

Le mode de jeu classé (Ranked) n’a pas non plus fait ses débuts avec la première saison. Comme Treyarch lui-même l’a révélé, ils travaillent pour que cette modalité importante sorte dans le courant de 2023, bien qu’il n’y ait toujours pas de date précise pour le moment. Le jeu proposera des modes compétitifs, des divisions de classement basées sur les compétences, les statistiques, un tableau des 250 meilleurs joueurs, et plus encore.

Call of Duty: Modern Warfare 2 a été mis en vente en novembre sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC. Phil Spencer, responsable de la division Xbox, a réitéré dans une interview avec Decoder, podcast The Verge, que Microsoft est prêt à proposer un contrat à long terme à Sony si l’achat d’Activision Blizzard se concrétise. Le manager a déclaré que la série continuerait à sortir nativement sur PlayStation pendant de nombreuses années.

Activision Blizzard a également lancé Call of Duty : Warzone 2.0, un produit free-to-play (prero gratuit avec microtransactions) désormais téléchargeable sur console et PC.

Source | Treyarch