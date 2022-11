Oui, c’est le moment parfait d’opter pour une centrale électrique cet hiver

Les batteries et les panneaux solaires connaissent un succès impressionnant en Europe. Les consommateurs d’aujourd’hui sont attirés par ces produits pour plusieurs raisons. Les habitants du « Vieux Continent » sont très intéressés par les énergies renouvelables car elles répondent à plusieurs enjeux. Avec des batteries et des panneaux solaires, vous pouvez faire face aux coupures de courant et rester au chaud cet hiver. Vous pouvez également partir en camping tout en étant autonome en alimentant et en rechargeant les nombreux appareils que vous emportez avec vous (drones, caméras, ordinateurs portables, lumières, réfrigérateur, chauffage, etc…). Vous pouvez également travailler à l’extérieur pour recharger les batteries de différents outils. Enfin, les générateurs peuvent être rechargés pendant les heures creuses pour réduire les factures d’électricité.

Pour tous ces besoins, les batteries et panneaux solaires sont en plein essor actuellement et de nombreuses sociétés tentent de se faire une place sur le marché. Jackery est l’une des marques pionnière dans ce domaine et propose des produits adaptés avec des batteries transportables, et des panneaux pliables. Dans cet article, nous allons vous dévoiler pourquoi une batterie et un panneau solaire peuvent s’avérer très utiles et pourquoi c’est le moment parfait pour s’équiper, grâce aux promotions (normalement très rares) sur ces produits !

Une centrale électrique pour faire face à la pénurie d’énergie cet hiver

Un groupe électrogène portable est l’un de ces produits que vous ne considérerez à acheter que lorsque vous en avez besoin. Mais une fois que vous en votre possession, vous ne pouvez vraiment plus vous en passer. Depuis une décennie, Jackery fournit des sources d’énergie portables et des générateurs solaires aux aventuriers, aux campeurs, aux travailleurs en extérieur, aux artistes de rue et à toute autre personne qui se retrouve sans endroit pour se recharger.

Avec un générateur solaire Jackery, vous pouvez réchauffer votre hiver et éviter les pannes de courant potentielles. C’est une solution propre et durable provenant d’une source inextinguible qui est bien meilleure pour l’environnement que l’électricité du réseau.

Les centrales électriques portables comme le Jackery Solar Generator 1000 Pro vous garantissent une puissance de 1 000 watts après seulement 1,8 heure de charge des panneaux solaires au soleil. C’est assez de puissance pour faire fonctionner une couverture électrique toute la nuit, vous gardant bien au chaud pendant les mois d’hiver, avec suffisamment de jus pour le premier café de la journée !

Une centrale électrique pour un camping respectueux de l’environnement et chaleureux

Contrairement aux centrales électriques au gaz, les centrales solaires ne font aucun bruit lors de leur fonctionnement ou très peu en cas de charge forte. Cela vous permet de camper en toute tranquillité et de profiter de la beauté de la nature tout au long de votre séjour. De plus, ces batteries fonctionnent à l’énergie solaire et ne consomme pas de combustibles fossiles. Cela signifie que la station n’émet aucun polluant. Vous pouvez respirer paisiblement sans que la fumée ne recouvre votre environnement.

Les centrales solaires ne prennent pas beaucoup de place et peuvent être facilement installées dans la voiture et ne nécessitent pratiquement aucun entretien. Vous n’avez pas à vous soucier de transporter de l’essence ou du monoxyde de carbone.

De plus, il est aussi facile que possible de recharger la station d’énergie avec la lumière du soleil. Placez un panneau solaire Jackery SolarSaga où la surface entre en contact avec un maximum de lumière afin qu’il puisse absorber suffisamment d’énergie pour charger vos gadgets même la nuit. Les batteries sont de haute capacité et peuvent vous soutenir même par temps nuageux.

Les ordinateurs portables, les lampes, les téléphones et même un mini-frigo peuvent maintenant vous accompagner lors de votre voyage de camping. Grâce à une station d’énergie solaire portable, vous n’avez pas à craindre que leur charge s’épuise.

Les réductions sur les batteries et panneaux solaires Jackery

Jackery c’est aussi juste une gamme de produits alléchante. Les batteries sont assez compactes pour aller à la montagne à la plage ou au marché fermier. Ces appareils sont équipés de ports AC, USB-A, USB-C et peut être chargé à partir de n’importe quelle prise murale AC. Les écrans sont clairs et conviviaux, indiquant l’autonomie de la batterie et la puissance d’entrée/sortie. Le reste est vraiment plug and play.

L’Explorer 1000 de Jackery est l’une des stations d’énergie les plus puissantes. Grâce à sa capacité de 1 002 Wh, elle peut alimenter un appareil de 1000 W de puissance (et atteindre 2000 W en puissance de pointe) à l’aide de différents ports de sortie. Ainsi, elle répond aux besoins énergétiques de la plupart des appareils énergivores. Elle peut recharger un téléphone 100 fois, une télévision pendant 13 heures et une cafetière pendant 88 minutes.

Avec une capacité de 2 160 Wh, l’Explorer 2000 Pro est la station d’énergie Jackery la plus rapide en termes de recharge à l’énergie solaire. Elle peut être entièrement rechargée à l’aide de 6 panneaux solaires SolarSaga 200 en moins de 2,5 heures seulement et par prise secteur, en à peine 2 heures. Sa batterie au lithium, de premier choix, comporte 2 puces qui garantissent une double protection ainsi que 4 capteurs de températures afin d’assurer un parfait équilibre entre sécurité et fiabilité lors de la recharge. La station n’aura aucun mal à alimenter un réfrigérateur pendant 3,3 heures, une climatisation pendant 2 heures, un micro-ondes pendant 96 minutes. C’est l’alimentation électrique de secours à avoir en cas d’urgence.

Le panneau solaire SolarSaga 80, le tout premier module photovoltaïque au monde à avoir reçu la certification TÜV Rheinland, est doté d’une technologie hors pair sur ses deux côtés, augmentant sa puissance de recharge de 25 %, quel que soit le type de terrain. De plus, l’intérieur de la mallette est composé de matériaux réfléchissants, ce qui accroît considérablement le rendement. Sa conception étanche à l’eau et à la poussière, certifiée IP68, le rend résistant aux intempéries, même en cas d’averse soudaine !

Étant le plus grand panneau solaire disponible en France et Italie, le SolarSaga 200 de Jackery n’a besoin que de 2,5 heures pour alimenter le mastodonte qu’est l’Explorer 2000 Pro grâce à une recharge solaire ultra-rapide ! Les aimants accrochés au panneau solaire permettent de le maintenir plié et de facilement le transporter lors de vos explorations en pleine nature. Ne nécessitant que quelques secondes pour l’installer, le panneau solaire tient fermement et solidement grâce à ses 3 béquilles. Sa mallette, fabriquée en ETFE laminé, protège le panneau solaire pour lui assurer une durée de vie prolongée.

