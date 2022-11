Le simulateur Jesus Christ annonce la date de sortie de son prologue et se montre encore plus blasphématoire que prévu

Tout est dans le nom. Je suis Jésus-Christ. C’est le nom de la dernière folie indie qui attise les passions sur les réseaux sociaux. Annoncé en 2019, ses créateurs ont enfin confirmé quand nous pourrons y jouer pour la première fois. A travers un trailer inédit et blasphématoire (sur ces lignes), les gars de SimulaM ont annoncé qu’ils lanceraient le 1er décembre 2022 une sorte de démo sur Steam qu’ils décrivent comme « une version courte du jeu » dans laquelle on pourra « explorer l’ancien Nazareth et le mode de vie de cette époque ».

Devenu viral et décrit sur sa page Steam comme un « jeu de simulation hautement réaliste », le battage médiatique autour de I Am Jesus Christ a atteint des niveaux rarement vus. Chaque bande-annonce est plus audacieuse et hérétique que la précédente. En eux, nous avons tout vu : miracles, résurrection, multiplication des poissons et bien plus encore. Plusieurs millions de reproductions sur Twitter et YouTube attestent (et jamais mieux dit) de l’attente qu’elle suscite et des poussières sous forme de polémiques qui s’annoncent. Avons-nous dit poussiéreux ? Tempêtes de sable !

« Plongez-vous dans les temps anciens et suivez le même chemin que Jésus-Christ a suivi il y a 2000 ans. Depuis le moment où il a été baptisé jusqu’à sa mort et sa résurrection ultérieure. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait d’être comme lui, le plus puissant et homme privilégié de la planète ? », raconte le synopsis de son distributeur, PlayWay, que l’on connaît justement pour ses simulateurs farfelus (911 operator, Thief Simulator, Cooking Simulator… etc.).

L’adaptation de la Bible dont nous avions besoin

I Am Jesus Christ sera un jeu en monde ouvert avec « plus de 30 miracles » à entreprendre, des « capacités spéciales » et toutes sortes de moments et de situations tout droit sortis du Nouveau Testament. Développé dans Unreal Engine 5, tout au long de celui-ci, nous rencontrerons plus de 60 personnages de la Bible et nous assisterons à des chapitres tels que la crucifixion de Jésus, sa résurrection ultérieure et un « combat réaliste avec Satan » (dans quels versets cela viendrait-il? Au cours de l’aventure nous devrons prier pour obtenir des super-pouvoirs et ainsi partager avec Dieu « ses défis, ses souffrances et sa puissance ». Quoi qu’il en soit, qu’il nous surprenne confessé.