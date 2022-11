Que sait-on de la superbactérie « Conan » capable de résister et d’éliminer les déchets radioactifs

Une équipe de recherche française s’en est occupée depuis plus d’une décennie, dont l’étude a un énorme potentiel d’application tant dans le domaine des nanotechnologies que dans le développement de nouvelles technologies antibiotiques.

Il s’appelle Deinococcus radiodurans mais il a gagné le surnom de Conan, comme le barbare des contes fantastiques de Robert Ervin Howard, pour son endurance extraordinaire. Cependant, les chercheurs préfèrent l’appeler Dradiminutif du nom de cette espèce bactérienne, parmi les plus étudiées pour sa capacité à « survivre aux radiations”. Découverte en 1956 lors d’expériences de stérilisation de conserves alimentaires aux rayons gamma, cette super bactérie peut en effet résister à des niveaux de rayonnements ionisants jusqu’à 15 000 fois supérieurs à ceux suffisants pour tuer un homme. D’autres expériences ont par la suite montré qu’il résiste au gel, au dessèchement et aux fluctuations de température, témoignant de son extrémophilie, c’est-à-dire sa capacité à survivre dans des conditions extrêmes. Un test mené en 2015 à bord de la Station spatiale internationale (ISS) a même démontré que cette forme de vie était capable de résister pendant un an même en dehors de la station orbitale, où les rayons cosmiques peuvent dépasser plusieurs centaines de MeV.

La superbactérie qui résiste aux radiations

Cette radiorésistance, qui lui a valu le Guinness World Record, est possible grâce à une capacité surprenante d’autoprotection et de réparation de l’ADN, qui depuis une dizaine d’années est au centre des recherches d’une équipe de scientifiques de l’Université de Cagliari, engagé à comprendre les mécanismes de résistance des organismes biologiques aux stress de toutes natures. « Selon certains chercheurs russes et américains, son évolution aurait pu avoir lieu sur Mars, puis se propager ensuite également sur Terre à la suite d’un impact météorique. – expliquent les chercheurs de l’Université de Cagliari dans une note – . ma l’inverse pourrait aussi être vrai : une bactérie terrestre potentiellement capable de migrer à travers l’univers apportant la vie sur d’autres planètes”.

Dans un travail final, coordonné par les professeurs Dario Piano et Domenica Farci du Département des sciences de la vie et de l’environnement et de la Faculté de biologie et de pharmacie de l’Université de Cagliari, certaines caractéristiques de l’enveloppe cellulaire de cette super bactérie. Les nouvelles observations, publiées dans le prestigieux magazine Pnas dans un article intitulé « L’organisation structurée de l’enveloppe cellulaire de Deinococcus radiodurans », sont relatés « à l’organisation régulière de trois complexes protéiques qui recouvrent toute la paroi cellulaire bactérienne de manière cristalline» ont expliqué les deux chercheurs. « C’est le premier cas dans lequel une paroi cellulaire structurée avec un degré de régularité aussi élevé est observée”.

Selon les chercheurs, c’est précisément ce haut niveau d’organisation qui aide à protéger la bactérie du stress environnemental et permet de limiter l’étendue des dommages à l’ADN dus à l’exposition aux rayonnements. « Les implications de cette étude ont un énorme potentiel d’application dans divers domaines de la nanotechnologie et dans le développement de nouvelles technologies antibiotiques» soulignent les deux scientifiques.

Cependant, on ne sait pas encore quel est l’habitat naturel de cette superbactérie. La Deinococcus radiodurans il a jusqu’à présent été isolé à la fois dans des environnements riches en nutriments organiques, tels que les sols, les excréments d’animaux, les viandes transformées et les eaux usées, et dans des environnements secs tels que la poussière et les tissus. Ce qui est certain, c’est qu’il existe plusieurs applications Déinocoque, également grâce à l’utilisation de techniques de génie génétique; entre autres, il a été démontré que la bactérie pouvait être utilisée pour l’élimination des déchets radioactifs.