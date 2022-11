Taylor Swift a envoyé Ticketmaster en vrille : demandes « sans précédent » pour sa dernière tournée

Des milliers de requêtes bombardaient la plateforme en même temps, le serveur tombait en panne et le service était indisponible pendant plusieurs heures.

Il semblerait que Taylor Swift veuille battre tous les records cette année. Non seulement il a pris le top dix du Billboard Hot 100 d’un seul coup, quatre statuettes aux MTV Europe Music Awards 2022 et 1 million d’exemplaires vendus en une semaine seulement (et ça pourrait continuer) mais il a également envoyé Ticketmaster dans un chute libre. .

Le mardi 15 novembre était la date à marquer. En effet, Ticketmaster aurait mis en ligne les préventes de la nouvelle tournée de Taylor Swift, Eras, qui emmènera l’album Midnights d’un bout à l’autre des États-Unis en 2023. La plateforme n’avait pas bien géré la hype de l’événement et en fait que le serveur était incapable de gérer les milliers de requêtes qui arrivaient toutes en même temps. Ticketmaster s’effondre, entraînant la confusion des fans, des mèmes Twitter et même des commentaires cinglants de la députée libérale Alexandria Ocasio-Cortez et du chef de cabinet de la Maison Blanche Ron Klain.

Explication de Ticketmaster

« Nous travaillons pour résoudre ce problème dès que possible », a déclaré le service client, expliquant qu’il y a eu « une demande historiquement sans précédent de la part de millions de personnes cherchant à acheter des billets pour la tournée 2023 de Taylor Swift. » Ticketmaster, a-t-il ajouté, « Des centaines de milliers de les billets ont été vendus. Si vous avez déjà réservé vos billets, vous êtes prêt à partir.

Commentaires sur le plantage du serveur

« Oublions qu’il s’agit d’un monopole et que la fusion avec LiveNation (le plus grand promoteur d’événements et exploitant d’arènes) en 2010 n’aurait jamais dû être approuvée », a tweeté la députée de New York Alexandria Ocasio-Cortez.

Ron Klain a plutôt rappelé que le portail gouvernemental d’allégement de la dette étudiante a pu examiner 8 millions de demandes sans jamais se détraquer : « Si seulement le secteur privé fonctionnait comme le gouvernement. Sur Twitter en revanche, il y a ceux qui se plaignent du service, ceux qui critiquent Ticketmaster et ceux qui demandent des conseils pour récupérer des tickets. Évidemment, les mèmes qui se moquent de l’événement ne manquent pas.

La tournée Eras de Taylor Swift

Le nouvel album Midnights a conquis le Billboard 200 américain, Taylor Swift est en effet la première artiste de l’histoire à occuper les dix positions du Billboard Hot 100. Un record qui s’est traduit par 52 dates américaines, la tournée Eras est actuellement la plus importante de tous les temps conçu par la chanteuse qui pourrait dépasser son record personnel au box-office.

Pas étonnant. Outre le succès de l’album, deux ans d’abstinence attisent le désir des fans. La dernière tournée de Swift était en fait le Reputation Stadium Tour en 2018. Lorsque la pandémie est arrivée, l’artiste a dû arrêter ses concerts en direct.