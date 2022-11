Tadeo Jones : La table d’émeraude. Rêves d’archéologue

Le cinéma d’aventure est l’un des genres les plus appréciés du public familial. Suivre le parcours d’un explorateur sympathique qui finit par découvrir le secret d’un pharaon maudit et s’émerveiller devant les dangers de la jungle est un voyage dont nous pouvons tous profiter en tant que spectateurs et joueurs. Pour cette raison et pour son charme unique, Indiana Jones est devenu une icône de la culture populaire. Tadeo Jones, le maçon qui rêvait d’être archéologue, s’est inspiré d’Indy et avec lui, nous avons vécu des aventures passionnantes chargées d’un humour innocent et caractéristique. En août dernier, nous avons apprécié le film The Emerald Table, et demain 15 novembre nous pourrons revivre sur PS4, PS5 et PC l’adaptation en jeu vidéo de Tadeo Jones 3 : The Emerald Table, développé par Gammera Nest et Mediaset Games, avec le support des Talents PlayStation. Le titre aura une édition physique de Selecta Play. Chez Netcost, nous avons assisté à sa présentation à la Lightbox Academy, avec une table ronde avec Enrique Gato, créateur de Tadeo Jones, Gammera Nest et Mediaset Games.

Le genre plateforme, idéal pour Tadeo Jones

Lorsqu’il s’agissait d’adapter Tadeo Jones au jeu vidéo, le studio envisageait différents genres, dont l’aventure graphique. Mais le gagnant a fini par être l’action de plate-forme dans une curieuse combinaison de 2D-3D, un genre qui évoque l’âge d’or des années 90 et 2000 que les parents actuels ont vécu et que les enfants peuvent redécouvrir dans la nouvelle génération. « Les enfants adorent Tadeo Jones, mais ce ne sont pas eux qui achètent les jeux vidéo, ce sont leurs parents », explique Daniel Sánchez, directeur de Gammera Nest et coordinateur de PS Talents. « Il est donc important de créer un titre que les parents et les enfants aiment. » L’étude a cherché à créer un jeu vidéo familial auquel la famille souhaite jouer un après-midi où, par exemple, elle ne peut pas sortir en raison du mauvais temps.

Tadeo Jones : The Emerald Table était un projet qui avait commencé avant la pandémie. Gustavo Maeso, coordinateur de Mediaset Games, commente avec humour que si chaque spectateur de Tadeo Jones achetait le jeu, il pourrait prendre sa retraite. Enrique Gato, créateur du personnage de Tadeo Jones, a participé à la production du film et a apporté au développement du jeu tout le support possible, car il était important que le jeu vidéo soit cohérent avec le film.

Tadeo Jones conquiert tous les continents



« Une autre nouvelle curiosité par rapport aux autres titres de plate-forme est que Tadeo Jones 3 n’a pas de combats contre les boss finaux », explique Sánchez. Dans notre aventure, nous trouvons des ennemis occasionnels tels que des araignées ou des chauves-souris, mais l’archéologue n’a pas de méchant puissant qui peut être incorporé dans le jeu. D’un autre côté, la résolution d’énigmes joue un grand rôle.

Tadeo Jones 3: The Emerald Table a été une excellente occasion d’explorer à travers les détails du jeu vidéo qui ne sont pas racontés dans le film, tout en incluant les Easter-eggs. Destiné aux personnes qui aiment les jeux vidéo de plate-forme, qu’elles aient vécu l’âge d’or des animaux de compagnie comme Crash Bandicoot, ou qu’elles souhaitent découvrir un genre amusant et dynamique, dans lequel elles contrôlent différents personnages avec leurs capacités respectives. « Mais celui dont nous tomberons sûrement amoureux est Ra-Amon-Ah », déclare Enrique Gato.

Le créateur a également partagé comment il a décidé de réaliser une histoire comme celle de Tadeo Jones : « Vous devez vous débarrasser de cette dalle de douter de ce que vous allez dire au monde entier et changer la puce. Tout le monde aime les histoires et avec ça nous décidé de faire un film d’animation qui parle un langage universel qui se connecte avec les gens ». C’est ainsi que Tadeo Jones a parcouru le monde et a apporté un humour si innocent et si frais. « En ce qui concerne le jeu, dans de nombreux pays, c’est Tadeo Jones : The Emerald Table, sans 3, car les deux parties précédentes n’y ont pas été publiées », explique David Sanz, directeur de la stratégie numérique chez Mediaset France.

Enrique Gato conclut que le jeu vidéo a toujours été très guérilla. « Je mets un couteau entre mes dents et charge en avant. » « En revanche, le cinéma d’animation est guidé par un ordre plus logique car il vient du cinéma traditionnel, et c’est quelque chose qui profiterait grandement au jeu vidéo. »

Tadeo Jones nous attend le 15 novembre sur PS5, PS5 et PC, et en 2023 prochain, il fera son saut vers Nintendo Switch.