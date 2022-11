Minit s’intègre à Power Automate pour améliorer ses capacités

Microsoft a annoncé un aperçu des nouvelles fonctionnalités d’exploration de processus de Minit disponibles dans Process Advisor au sein de Microsoft Power Automate. En plus des fonctionnalités Process Advisor existantes, les clients Microsoft peuvent désormais tirer parti d’informations plus approfondies pour identifier les goulots d’étranglement des processus afin de favoriser l’optimisation et l’efficacité grâce à une automatisation à faible code.

Minit, un allié dans le process mining qui vient à Power Automate

Plus tôt cette année, Microsoft a acquis Minit, un leader de l’exploration de processus, et s’est efforcé d’apporter ses expériences et capacités d’exploration de processus aux clients. Dans cette mise à jour, le conseiller de processus propulsé par Minit présente des modèles qui permettent aux clients de piloter de manière transparente de puissantes informations sur les processus métier à partir des flux cloud vers Power Automate, ainsi que des informations provenant de Microsoft Power Virtual Agents et d’autres systèmes de registres tels que SAP.

Des résultats meilleurs et plus rapides avec des modèles prêts à l’emploi

Utilisez des modèles prêts à l’emploi pour un déploiement rapide, de l’ingestion de données aux rapports personnalisés prédéfinis.

Obtenez des informations rapides sur les opportunités d’optimisation et d’automatisation des processus.

Bénéficiez de modèles de cas d’utilisation financière largement applicables, y compris P2P, O2C et comptes fournisseurs.

Préparez, transformez et mappez facilement des données à partir de plusieurs sources de données

Utilisez davantage d’attributs prêts à l’emploi, tels que les ressources ou le montant financier, et planifiez les mises à jour de vos flux de données.

Connectez-vous facilement à vos données SAP avec des connecteurs directs et effectuez toutes les transformations de données nécessaires.

Accès à plus de 250 connecteurs prêts à l’emploi.

Transformez facilement les données à l’aide d’une technologie de requête avancée.

Obtenez des informations plus approfondies grâce à de puissantes analyses de process mining

Visualisez, analysez et comparez les performances d’un processus et de ses différentes versions réelles ou simulées, ainsi que son modèle BPMN (Business Process Modeling Notation).

Identifiez automatiquement les activités récurrentes dans les processus, identifiez la cause profonde et l’impact des récurrences et éliminez-les.

Découvrez une nouvelle dimension dans l’interprétation et la simplification de la cartographie des processus, vous permettant d’explorer ou de dézoomer toutes les activités de processus selon vos besoins grâce à l’exploration de processus hiérarchique.

Utilisez l’analyse des causes profondes pour découvrir les connexions cachées dans vos données de processus et déterminer où et pourquoi les problèmes se produisent.

Profitez de plus d’indicateurs de performance clés (KPI), de visuels et d’options de filtrage apportés par le modèle de données plus riche.

Personnalisez facilement vos rapports, partagez-les au sein de l’organisation et agissez