Astropad Studio ajoute de nouveaux ‘Magic Gestures’ et la prise en charge d’Apple Pencil Hover sur macOS via M2 iPad Pro

Astropad Studio a reçu une mise à jour aujourd’hui avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pratiques. En tête d’affiche de la sortie, Apple Pencil Hover arrive sur vos applications de création de bureau préférées via l’iPad Pro M2. Il existe également de nouveaux gestes magiques et un support de sculpture 3D dans Blender et ZBrush.

Astropad Studio 5.2 (et Luna Display 5.2) est arrivé aujourd’hui avec la société détaillant toutes les nouveautés dans un article de blog.

Socket en charge du survol de l’Apple Pencil

« Nos utilisateurs réclament le survol de l’Apple Pencil depuis des années, mais nous ne pouvions pas faire grand-chose sans une prise en charge appropriée de l’iPad. Maintenant qu’Apple a livré, nous sommes ravis de prendre en charge le survol de Pencil sur les nouveaux iPad Pro 2022 !

Astropad note également que « Hover était l’une des dernières fonctionnalités des tablettes Wacom que l’iPad n’avait pas. L’ajout du survol Apple Pencil fait de l’iPad un remplacement Wacom encore meilleur pour les artistes numériques.

Voici un aperçu de la prise en charge d’Apple Pencil Hover dans Blendr sur iPad Pro :

Luna Display 5.2 obtient également Apple Pencil Hover :

Nouveaux gestes magiques

Astropad Studio obtient une gamme de nouveaux gestes personnalisés pour une expérience encore plus transparente.

Gestes personnalisés par application : Les artistes adorent personnaliser leurs espaces de travail, nous sommes donc allés plus loin avec des gestes personnalisés par application de bureau !

Par exemple : avoir un ensemble de gestes magiques pour Photoshop et un ensemble différent pour Blender.

Nouvelle option de geste tactile – Maintenant, vous pouvez configurer un geste de tapotement à un doigt

Par exemple : Utilisez votre doigt pour sélectionner rapidement une couleur dans le canevas Photoshop

Raccourcis à double pression avec Apple Pencil : Configurez deux commandes pour basculer entre les deux lorsque vous appuyez deux fois sur le côté de l’Apple Pencil.

Par exemple : définissez le premier double appui pour passer à la gomme et le deuxième double appui pour passer au pinceau.

Sculpture 3D dans Blendr et ZBrush

« Celui-ci est pour tous les artistes 3D ! Nous avons ajouté de nouveaux gestes pour le panoramique, le zoom et la rotation du canevas 3D. Astropad Studio obtient également des raccourcis 3D et des touches rapides personnalisées pour Blendr et ZBrush.

Comment mettre à jour

Astropad souligne que votre iPad et votre Mac/PC devront être mis à jour avec la dernière version d’Astropad Studio pour obtenir toutes les fonctionnalités.

Mettre à jour votre application de bureau Studio Ouvrez l’application de bureau Astropad Studio (sur votre Mac ou PC). Vous serez automatiquement invité à mettre à jour vers la dernière version.

Si l’application de bureau ne se met pas automatiquement à jour, vous pouvez télécharger la dernière version ci-dessous. Mettez à jour votre application Studio pour iPad Visitez l’App Store iOS pour mettre à jour votre application iPad.

Si vous n’avez pas déjà Astropad Studio ou Luna Display

Astropad Studio est disponible pour essayer gratuitement avec un essai de 30 jours puis fonctionne à 99,99 $/an. Mais la société offre 30% de réduction sur les abonnements annuels avec le code « DE FÊTE” à la caisse.

Il offre également une remise automatique de 30 % sur toutes les commandes Luna Display.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :