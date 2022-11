Kinki Flipper, la nouvelle aventure graphique dans le style LucasArts qui cherche des mécènes à Verkami

L’héritage d’aventure pointer-cliquer de LucasArts perdure, et pas seulement à cause du retour de Monkey Island. Kinki Flipper pour PC et Mac fait partie de ces projets qui puisent dans l’essence de ces classiques et se nourrissent de l’esthétique des années 80 qui suscite tant de nostalgie. Le titre étant actuellement en recherche de financement, les développeurs ont lancé une campagne chez Verkami. S’il est réalisé, l’idée est qu’il peut être téléchargé gratuitement.

Kinki Flipper est une aventure graphique des années 80 avec El Coleta et Space Surimi, un jeu programmé en AGS qui s’inspire du système SCUUM et qui présente des graphismes pixelart : « Nous aimons l’imaginer comme l’aventure graphique que Ron Gilbert aurait faite s’il était né à Moratalaz », soulignent-ils dans le texte qui accompagne la campagne.

Pour la campagne du jeu à Verkami, ils demandent un total de 8 000 euros. Au moment où cette news est écrite, il reste encore 26 jours et ils totalisent déjà plus de 1 000 euros. En guise d’apéritif, tous les joueurs ont accès gratuitement à une démo séparée dont « l’unique but » est « de tester le style de jeu, le design et le ton, ainsi que de jeter un œil aux avis ». Partez à l’aventure en tant que PNJ. Lorsque vous l’avez terminé, vous devez envoyer le code qu’ils vous fournissent à [email protected]

et, il y aura une édition spéciale limitée

Kinki Flipper ira au-delà de la version numérique. Les clients auront la possibilité d’obtenir une copie physique, l’édition spéciale limitée, qui, en cas de succès, comprendra tout cela :