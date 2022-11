Très bientôt nous pourrons insérer des images dans des cellules Excel

Excel est sans aucun doute une application qui n’a pas besoin d’être présentée. Utilisée par des millions de personnes chaque jour, nous sommes surpris que cette nouvelle fonctionnalité ait mis si longtemps à arriver… mais elle permettra des possibilités infinies. Excel vous permettra de placer des images directement dans les cellules d’un tableur. Cette fonctionnalité permettrait aux utilisateurs de déplacer et de redimensionner les cellules contenant des images. Cela vous permettrait également de trier et de filtrer les cellules avec des photos à côté des cellules avec d’autres types de contenu.

Les images se comporteront dans Excel de manière naturelle

« Les images peuvent faire partie de la feuille de calcul, au lieu de flotter au-dessus. Vous pouvez déplacer et redimensionner des cellules, trier et filtrer, et travailler avec des images dans un tableau Excel»lit l’entrée de la feuille de route Microsoft 365 pour cette fonctionnalité (via TechRadar).

Pour le moment, Excel vous permet uniquement de placer des images au-dessus des cellules. En conséquence, les photos flottent simplement au-dessus des feuilles de calcul. Cela peut rendre difficile le formatage des feuilles de calcul avec plusieurs photos. Cela peut également rendre difficile l’organisation d’une photo dans un groupe de cellules. La possibilité de placer des photos dans des cellules pourrait être utilisée pour placer des tableaux, des graphiques et d’autres contenus.

La possibilité de placer des images dans des cellules de feuille de calcul pourrait arriver dès le mois prochain, mais cette date est susceptible de changer. La feuille de route Microsoft 365 fournit un aperçu approximatif des fonctionnalités, et non des dates de publication définitives.

Lorsque la fonctionnalité sera publiée, elle sera disponible dans Excel pour le Web, ainsi que sur Android, Windows et macOS. La feuille de route Microsoft 365 ne mentionne pas la possibilité de placer des images dans des cellules pour Excel pour iOS.