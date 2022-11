Utilisez Canva pour créer facilement du contenu, même sur ordinateur

Démarquez-vous avec des animations en un clic et de la musique amusante pour les histoires Insta et les collages vidéo. Aucune expérience ou expertise en conception? Aucun problème! De l’éditeur de photos au créateur de collages, en via le créateur de logos, nous avons rendu Canva vraiment simple et facile à concevoir pour n’importe qui dans le monde. Avec des milliers de modèles professionnels, d’images et de contenu de qualité parmi lesquels choisir, prenez une longueur d’avance pour donner vie à vos meilleures idées et à votre travail. Invitez des personnes à éditer avec vous ou configurez toute votre équipe pour gérer les actifs de la marque, laisser des commentaires, obtenir des approbations et faire évoluer votre contenu visuel. Quoi que vous fassiez avec Canva, laissez-le briller dans le monde réel. Présentez, téléchargez, planifiez, partagez ou imprimez vos conceptions.

Fonctionnalités

Modèles gratuits – possibilités créatives infinies

Commencez inspiré avec des milliers de modèles personnalisables

Publications Facebook ludiques, mises en page Insta, créateur de publications Instagram, IG Story et tableaux d’humeur

Invitations, dépliants, chèques-cadeaux, etc. conçus par des professionnels pour dynamiser votre entreprise ou votre événement

Présentez votre produit avec notre créateur de logo

Visualisez les données avec des modèles de présentation élégants et un créateur de diaporamas

Éditeur de photos – gratuit, sans publicité, sans filigrane

Applications d’image sans effort pour recadrer, retourner et modifier des photos

Réglez la luminosité, le contraste, la saturation, la teinte, le flou, etc.

Mise au point automatique pour un flou d’arrière-plan et un sujet photo plus net

Appliquez votre style avec des filtres et effets esthétiques (Retro, Pixelate, Liquify, etc.)

Complétez le tout avec du texte sur les photos et des tas d’stickers

Grille de photos amusante et créateur de collages de photos

Concevez facilement sur un petit écran sans être dérangé par les publicités

Video Editor – créez des vidéos incroyables en quelques clics

Produisez des vidéos professionnelles directement sur votre téléphone

Couper, couper et diviser la mise en page vidéo et les pistes audio

Recadrez, redimensionnez et retournez des vidéos et des images à n’importe quelle dimension

Faites bouger les images statiques avec des animations et des transitions de page en un clic

Superposez plusieurs pistes audio de musique, d’effets sonores et de voix off

Utilisez également l’éditeur vidéo comme créateur de collages vidéo et créateur de diaporamas !

Réseaux sociaux – frappez fort avec un contenu tendance

Découvrez des milliers de modèles pour Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat, LinkedIn etc.

Mettez en file d’attente vos publications planifiées sur Instagram avec Scheduler [Canva Pro]

Jouez avec notre éditeur de photos pour des mises en page Instagram à couper le souffle

Utilisez-le comme créateur de bannières pour des vignettes et des publicités accrocheuses

Créateur de collages et éditeur vidéo facile pour créer des grilles de photos, des collages

Bibliothèque de stocks gratuite – plus de 2 millions d’actifs pour vous

Pack complet : tous les éléments dont vous avez besoin sont ici

Plus de 2 millions d’images libres de droits

Des milliers de vidéos sans filigrane

Plus de 25 000 pistes audio et musicales sous licence

Ajoutez du texte sur les photos avec plus de 500 polices et effets (incurvé, néon, etc.)

Éléments de conception graphique – illustrations, stickers, cadres photo, etc.

Tableaux, graphiques et tableaux magnifiquement animés à partir de toutes les données

Smart Mockups – voyez vos créations sur une chemise ou une affiche

Ayez l’air professionnel en visualisant vos conceptions sur les produits

Maquettes haute résolution pour téléphones, ordinateurs portables, affiches et autres écrans

Commandez des dépliants imprimés, des tasses et des vêtements pour des cadeaux ou des affaires

Collaboration en temps réel – avec n’importe qui sur n’importe quel appareil

Modifiez des projets d’équipe et des présentations à tout moment, n’importe où

Commencez une conception sur mobile et terminez sur votre bureau en toute transparence

Travaillez avec votre équipe en temps réel, laissez des commentaires et appliquez les modifications

Canva Pro – obtenez-en plus pour un faible coût mensuel

Accédez à des modèles premium, des images, des vidéos, des éléments de conception audio et graphique

Suppresseur d’arrière-plan en un clic

Magic Resize – Redimensionnez instantanément votre projet à n’importe quelle mise en page photo et vidéo

Kit de marque – Restez sur la marque avec des logos, des polices et des couleurs cohérents

Publication planifiée sur Instagram, Facebook et plus

Conception pour tous

Personnel – Conceptions de mise en page pour des activités créatives et professionnelles telles que des modèles Instagram, des CV, des collages de photos, etc.

Entrepreneurs – Développez votre entreprise avec notre créateur de logo, notre éditeur vidéo, notre créateur d’affiches, etc.

Étudiants et enseignants – Engagez-vous avec de belles présentations et feuilles de travail

Gestionnaires de médias sociaux et créateurs de contenu – Utilisez l’éditeur de photos et le créateur de collages pour obtenir des visuels et des tableaux d’ambiance cohérents pour votre marque

Quoi de neuf

Android version 2.191.1

Nouveaux modèles : ensembles YouTube pour une variété de chaînes, bannières LinkedIn et designs Life Tab

Nouveau : menu de navigation automatique pour les sites Web Canva

Correction d’un bug avec l’ouverture de fichiers vidéo à l’aide de Canva. Les vidéos devraient maintenant se charger dans l’éditeur sans aucun problème.

Besoin d’aide? Faites-le nous savoir sur https://canva.me/android. Continuez à créer !