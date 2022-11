Tous les contenus de la saison 1 de Call of Duty : Modern Warfare 2 et Warzone 2.0

Call of Duty: Modern Warfare 2 et Warzone 2.0 lancent leur saison 1 ce 16 novembre. De cette façon, le support post-lancement pour les deux tranches actuelles de la franchise commence officiellement, à la fois premium et gratuit. Nous pouvons nous attendre à de nouvelles armes, à de nouveaux opérateurs, au nouveau système de Battle Pass, à des cartes et bien plus encore. Nous passons en revue les faits marquants ci-dessous.

Chargements étendus dans Modern Warfare 2 et Warzone 2.0

La saison 1 élargira l’arsenal compétitif et de bataille royale avec quatre nouvelles armes, qui apparaissent en même temps comme des plates-formes dans Gunsmith 2.0. Deux d’entre eux seront liés à la passe de combat, un autre au nouveau mode DMZ, et le quatrième arrivera par défi dans le cadre des boosters de mi-saison.

Au cours de la passe de combat, nous trouverons la mitraillette BAS-P (plate-forme Bruen Ops) et le fusil de sniper Victus XMR (plate-forme Imperatorium). Vous les trouverez comme récompense finale dans les secteurs A6 et A15, respectivement. Pour connaître votre méthode de déverrouillage, visitez ce lien.

Un classique de Modern Warfare 2019 et le premier Warzone revient dans la suite. Nous parlons du fusil d’assaut M13B (plate-forme Bruen Ops), une arme polyvalente qui rivalise avec le M4 en termes de performances. Vous pouvez l’obtenir en complétant un défi dans DMZ qui n’a pas encore émergé. Pour ceux d’entre vous qui ne savent pas de quoi il s’agit, c’est le mode complémentaire au battle royale qui apporte le concept Escape from Tarkov à Call of Duty.

La dernière arme de la saison 1 tire directement sur le fan de la franchise. Infinity Ward récupère le fusil d’assaut Chimera (plate-forme Bruen Ops) pour l’ajouter à ses versions de mi-saison. Ce nom diffère de la façon dont nous l’avons rencontrée dans Call of Duty Ghosts : Honey Badger. Vous pouvez le débloquer en complétant un défi. Nous avons découvert les quatre armes grâce à l’exploration de données communautaire pendant la semaine de lancement.

Six nouveaux opérateurs avec un accent de football

La saison 1 fera un clin d’œil particulier aux fans du monde du football. L’événement Modern Warfare FC ajoutera le mode limité CODBall, un mini-jeu et trois stars du sport d’élite. Alors que les deux premiers éléments seront partagés en détail plus tard, on sait déjà qui sont les visages choisis.

Tout au long du mois de novembre, vous verrez l’arrivée de trois packages thématiques au store avec Neymar Jr. (21 novembre), Paul Pogba (25 novembre) et Leo Messi (29 novembre). Lorsque vous en achetez un, vous recevrez un opérateur avec le vrai visage des footballeurs mentionnés. et, vous avez bien lu : vous pourrez appuyer sur la gâchette vêtue du visage de Messi. Les prix n’ont pas été divulgués pour le moment.

En plus des stars du bal, nous verrons arriver trois autres opérateurs faisant partie de l’univers de Modern Warfare. Le premier est Zeus, une menace cachée sous un masque balistique que vous débloquerez automatiquement lors de l’achat du pass de combat de la saison 1. Lors des renforts nous verrons Klaus, un soldat danois dont l’apparence n’a pas été révélée, et Gaz, l’un des protagonistes de la cloche.

De nouvelles expériences dans Modern Warfare 2

Deux seront les cartes ajoutées dans ce cadre de contenu, qui à leur tour font partie des grands noms de l’histoire de la saga. Shoothouse et Shipment sont ceux choisis dans le format 6vs6 pour étendre le nombre de scénarios disponibles, bien que l’anneau du second mentionné fasse son apparition au cours de la saison. On verra également un mode axé sur les règles compétitives de la Call of Duty League.

L’aspect coopératif ajoutera une nouvelle mission, High Ground, qui nous permettra de contrôler un mitrailleur AC-130. Mais la chose la plus intéressante dans ce sens, ce sont les Raids. Au cours de la saison, nous verrons la disponibilité d’un format épisodique de missions qui mêleront furtivité, action et puzzles coopératifs jusqu’à trois joueurs.

