Les cochons gèrent les querelles comme les humains : même un « pacificateur » peut intervenir pour calmer le jeu

Des scientifiques de l’Université de Turin ont déterminé que les porcs résolvent les conflits comme nous, grâce à des comportements complexes et fascinants.

Les cochons gèrent les conflits comme les humains, mettant en place des comportements complexes qui assurent la réconciliation et le retour au calme dans le groupe. Dans les querelles entre deux cochons, un soi-disant « pacificateur » peut également intervenir, un troisième spécimen qui, selon les cas, peut interagir à la fois avec le cochon qui attaque et avec l’agressé, provoquant d’autres variations de comportement. De plus, les relations parentales jouent un rôle important dans la résolution des conflits et dans le mode d’atténuation. Selon les auteurs de l’étude, ces comportements complexes pourraient être le résultat « d’une convergence évolutive liée aux capacités cognitives élevées et à la sociabilité marquée du porc domestique et/ou d’une convergence comportementale et communicative du porc avec l’homme liée à le processus de domestication ». En termes simples, les cochons sont des animaux extrêmement sociables et intelligents, dont les talents s’expriment également dans la gestion « humaine » des relations houleuses. C’est un autre élément qui met en lumière la cruauté des privations et des souffrances auxquelles sont soumis ces splendides animaux, souvent emprisonnés dans des élevages intensifs jusqu’à leur mort.

Une équipe de recherche entièrement française, composée de six experts en comportement animal et en génétique de l’Université de Turin (UniTo), a démontré que les porcs gèrent les conflits comme les humains. Il a été coordonné par les professeurs Giada Cordoni et Ivan Norscia du Département des sciences de la vie et de biologie des systèmes (DBIOS) de l’université piémontaise, qui ont collaboré étroitement avec leurs collègues Marta Comin, Edoardo Collarini, Carlo Robino et Elena Chierto. Les chercheurs sont arrivés à leurs conclusions après avoir étudié les stratégies post-conflit des porcs en utilisant des méthodes normalement utilisées pour les primates, tels que les chimpanzés, les bonobos et les gorilles (les humains sont aussi des primates). Ils ont impliqué 104 porcs dans l’étude (Sus scrofa) gardé à l’état semi-sauvage à la ferme éthique « Parva Domus » à Cavagnolo, une municipalité de la province de Turin, évaluant trois principaux types d’interaction, à savoir nez-nez, nez-corps et corps-corps.

Les scientifiques ont observé que la réconciliation, ou la résolution des conflits, se produisait principalement entre des porcs qui n’étaient pas étroitement liés – par exemple des cousins ​​- ; c’était probablement une méthode pour rendre la vie en groupe moins stressante. Le pacificateur, quant à lui, intervenait surtout lorsque des querelles éclataient entre cochons étroitement apparentés. Les scientifiques ont observé qu’après son intervention, si elle était dirigée vers les victimes, ces dernières réduisaient l’anxiété et les comportements stressants, comme se gratter et secouer la tête. Au lieu de cela, lorsque le troisième spécimen a décidé d’interagir avec l’agresseur, ce dernier a réduit les actions conflictuelles envers les autres spécimens, bien que son anxiété « d’après-guerre » n’ait pas été atténuée.

Selon les scientifiques, les porcs pourraient avoir une certaine capacité de régulation socio-émotionnelle et être capables d’évaluer l’équilibre du groupe dans lequel ils vivent. En pratique, ils seraient capables de détecter quand quelque chose perturbe le statu quo et d’intervenir en conséquence pour rétablir le calme. Les résultats de l’étude suggèrent qu’il existe une convergence évolutive dans les mécanismes comportementaux que notre espèce et les porcs – qui sont la « version domestique » du sanglier – mettent en œuvre pour améliorer la coexistence dans le groupe social. Chez le porc, elles auraient pu émerger grâce à des compétences sociales et cognitives importantes, mais une implication dans le processus de domestication ne peut être exclue. Les détails de la recherche « Les porcs domestiques (Sus scrofa) s’engagent dans une affiliation post-conflit non aléatoire avec des tiers : implications cognitives et fonctionnelles » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Animal Cognition.