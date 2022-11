Microsoft Supply Chain Platform, amélioration de l’approvisionnement

Alors que nous pensions avoir tout vu, le géant de Redmond débarque et nous surprend. A cette occasion annonçant le produit Microsoft Supply Chain Platform. Ce produit est conçu pour aider les organisations à optimiser leurs données de chaîne d’approvisionnement avec une approche ouverte. Tout en tirant parti de la technologie Microsoft AI, de la collaboration, du code réduit, de la sécurité et des applications Saas.

Microsoft Supply Chain Center, l’approvisionnement mieux maîtrisé que jamais

Microsoft lance également le Microsoft Supply Chain Center en avant-première, un centre de commande prêt pour la visibilité et la transformation de la chaîne d’approvisionnement, qui fait également partie de la plate-forme Microsoft Supply Chain. L’objectif principal est « Travailler nativement avec les données et les applications de la chaîne d’approvisionnement d’une organisation, avec une collaboration intégrée, des informations sur l’offre et la demande et la gestion des commandes. » Selon Charles Lamanna, vice-président de Microsoft Business Applications and Platform :

L’agilité et la résilience de la chaîne d’approvisionnement sont directement liées à la manière dont les organisations connectent et orchestrent leurs données sur tous les systèmes pertinents. La plateforme Microsoft Supply Chain et le Supply Chain Center permettent aux organisations de tirer le meilleur parti de leurs investissements existants pour mieux comprendre et agir rapidement.

Cette annonce indique que les clients peuvent pleinement utiliser Microsoft Cloud pour leur chaîne d’approvisionnement. « La plate-forme Microsoft Supply Chain fournit les éléments de base d’Azure, Dynamics 365, Microsoft Teams et Power Platform pour que les clients développent ou adoptent indépendamment des capacités pour leurs besoins en matière de chaîne d’approvisionnement. »

Grâce à Dataverse, les utilisateurs s’en servent pour créer des connecteurs. Ceux-ci, à leur tour, les aideront « Gagnez en visibilité sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, développez des flux de travail personnalisés avec des solutions low-code sur Power Platform et collaborez en toute sécurité en interne et en externe grâce à la puissance de Teams ». Avec tout cela, les organisations parviennent à toucher un public plus large et, en fin de compte, à améliorer leurs connaissances. De plus, cela minimise également l’empreinte carbone de votre organisation et de votre chaîne d’approvisionnement.

Dynamics 365 continue de croître

La plate-forme de chaîne d’approvisionnement Microsoft travaillera en étroite collaboration avec l’écosystème de partenaires Microsoft pour permettre la résilience et l’agilité des chaînes d’approvisionnement des clients. De cette façon, leurs efforts combinés leur permettront « d’apporter leur expertise du secteur et du domaine pour créer des solutions intégrées tirant parti de Dynamics 365 Supply Chain Management, Microsoft Azure, Microsoft Teams et Power Platform ».

Si vous êtes déjà dans Dynamics 365 Supply Chain Management, vous aurez automatiquement accès à Supply Chain Center. Le Supply Chain Center déballe une myriade de modules conçus pour améliorer l’efficience et l’efficacité. Il s’agit notamment du module de gestion des commandes, du module d’information sur l’offre et la demande et des modules partenaires.