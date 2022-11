Les réseaux sociaux se plaignent de la nomination GOTY de Stray et de l’Annapurna ils se lèchent les lèvres

Alors que l’événement tant attendu The Game Awards 2022 approche à grands pas, son organisation a récemment partagé les jeux vidéo nominés pour les différentes catégories, y compris les titres qui concourent pour le prix du meilleur jeu de l’année, populairement connu sous le nom de GOTY. A tel point qu’aux trois bêtes brunes de cette année comme Elden Ring, Horizon Forbidden West et God of War Ragnarok, s’ajoutent d’autres jeux aux options GOTY comme A Plague Tale Requiem, Xenoblade Chronicles 3 et Stray. Et c’est justement ce dernier, le jeu de chat cyberpunk, qui suscite le plus de polémiques sur les réseaux sociaux ces temps-ci. Et la réponse d’Annapurna Interactive, l’éditeur du titre, ne s’est pas fait attendre ; et c’est pour le voir.

Annapurna Interactive et sa personnalité particulière

Et c’est qu’il y a eu pas mal d’utilisateurs qui ont montré leur mécontentement face à la nomination de Stray pour le jeu de l’année malgré sa qualité incontestable, surtout lorsque d’autres jeux tels que le célèbre SIFU sont tombés au bord du chemin, en compétition pour d’autres catégories -comme comme meilleur jeu indépendant ou meilleur jeu de combat, mais sans l’option de GOTY.

Quoi qu’il en soit, Annapurna Interactive, l’éditeur à succès de Stray -une société connue pour sa façon particulière d’être à la fois au niveau communicatif et pour les paris risqués et personnels sur des titres inconnus ou des projets indépendants-, a réagi avec un tweet ironique à toutes les polémiques générées sur les réseaux sociaux au sujet de sa nomination. Et dans ce cas, une image vaut mille mots, ce qui sous-entend que dans l’Annapurna la critique passe inaperçue.

Bien sûr, le GIF du chat de Stray léchant ses parties nobles à l’une des nombreuses critiques sur Twitter est tout à fait une déclaration d’intention, sur la façon dont les choses sont prises à l’Annapurna et sur la façon dont ils ignorent la haine pour leurs paris particuliers. Et pendant de nombreuses années.

Source | Annapurna Interactif