La mémoire CAMM pourrait être le successeur du DIMM

Pourquoi c’est important : Un ordinateur portable Dell introduit plus tôt cette année a peut-être apporté la première véritable alternative aux anciennes normes DIMM et SO-DIMM. Bien qu’il y ait eu une controverse initiale, Dell a défendu sa nouvelle norme CAMM (Compression Attached Memory Module) en raison de ses avantages en matière de connectivité, de vitesse et d’efficacité.

Lorsque Dell a dévoilé le poste de travail portable Precision 7670 en avril, certains ont remarqué que la société l’utilisait pour introduire un nouveau type de RAM. La RAM utilise des connecteurs DIMM et SO-DIMM depuis des décennies, et DELL pourrait convaincre l’industrie de passer au CAMM.

Étant donné que Dell a breveté CAMM, des inquiétudes se sont répandues sur le fait qu’il resterait propriétaire et que les ordinateurs portables utilisant CAMM ne pourraient utiliser que des mises à niveau de RAM achetées auprès de Dell. Cependant, la société a rapidement annoncé à PCWorld son intention d’octroyer une licence à CAMM avec l’aide du Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC).

Dell est peut-être la seule entreprise à proposer actuellement de la mémoire CAMM, mais elle souhaite que d’autres fournisseurs la prennent en charge à l’avenir. De plus, les modèles d’ordinateurs portables Precision prenant actuellement en charge CAMM auront éventuellement des déclinaisons SO-DIMM, permettant aux utilisateurs d’obtenir les derniers modèles Precision tout en gardant l’accès à des mises à niveau de mémoire plus accessibles.

Par rapport au SO-DIMM, les connecteurs de CAMM laissent une distance plus courte entre la mémoire et le CPU. En plus de leur empreinte plus fine et plus froide, cela permet à Dell – et, espérons-le, à d’autres fabricants à l’avenir – de fabriquer des PC plus fins et plus légers.

L’une des raisons pour lesquelles Dell passe au CAMM est qu’il pense que les connexions SO-DIMM atteindront bientôt leur limite. La société estime qu’au moment où les PC arriveront à la RAM système DDR6, les vitesses de transfert satureront SO-DIMM. CAMM a déjà un avantage dans ce domaine, permettant 128 Go de 4800 RAM, tandis que SO-DIMM est limité à 4000 à cette capacité.

Le seul inconvénient majeur de la nouvelle norme jusqu’à présent est qu’elle est un peu plus difficile à installer et à mettre à niveau pour les utilisateurs que DIMM et SO-DIMM. Dans les nouveaux ordinateurs portables Precision, le processus consiste à retirer six vis et une plaque de renforcement, ce qui est plus complexe que d’ouvrir les clips de rétention pour SO-DIMM. Cependant, les étapes supplémentaires n’empêcheront probablement personne de déjà assez averti pour mettre à niveau la RAM.

En dehors du nouveau style de RAM, le Precision 7670 comprend le choix de l’utilisateur d’un processeur Intel de 12e génération, d’une carte graphique Nvidia Quadro RTX, d’un écran 16 pouces 1920 x 1200 et d’un SSD PCIe 4. Les clients peuvent également choisir entre Windows 10, Windows 11 et Ubuntu. L’ordinateur portable du poste de travail commence à 2 400 $.