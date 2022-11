Vous pouvez maintenant voir qui utilise votre compte Netflix (et les expulser) : Comment fonctionne la gestion des appareils

La fonctionnalité a été introduite pour éviter les parasites indésirables, ce qui est également un moyen d’ouvrir la voie à de nouvelles politiques de compte partagé.

La dernière fonctionnalité « Gérer l’accès et les appareils » de Netflix vous permet de voir quels appareils utilisent votre compte et de leur refuser l’accès. La nouveauté introduite par la plateforme est la dernière pièce d’un chemin désormais dégagé. Netflix vise à réduire de plus en plus le partage de compte. Indésirable et non.

L’objectif est de donner aux utilisateurs plus de contrôle afin que chacun sache d’abord qui utilise le service qu’il paie chaque mois, puis puisse sélectionner qui peut avoir accès à son compte Netflix. « Cette fonctionnalité très demandée pour aider les abonnés à gérer la sécurité de leur compte est désormais disponible pour tous les utilisateurs du monde entier sur le Web, iOS et Android », explique Netflix.

Qu’est-ce que la nouvelle fonctionnalité vous permet de faire ?

Il existait déjà un moyen de supprimer les freeloaders indésirables, mais cela nécessitait de se déconnecter de tous les appareils associés à votre compte Netflix. Au lieu de cela, la nouvelle fonctionnalité vous permet de sélectionner un utilisateur spécifique, de le supprimer et de l’empêcher de se reconnecter à moins qu’il ne connaisse le mot de passe. Dans ce cas il suffit de le changer.

Il sera également possible de regarder les films, séries ou documentaires que les freeloaders auront choisis en utilisant le profil Netflix d’un autre utilisateur. De plus, l’heure, la date et le lieu seront également enregistrés, une autre façon d’obtenir des informations sur qui utilise le compte sans le consentement du propriétaire.

«Avec la saison des fêtes chargée qui approche, beaucoup de nos abonnés seront en déplacement et regarderont Netflix où qu’ils soient pour rattraper leur famille et leurs amis. Se connecter à votre compte lorsque vous êtes dans un hôtel ou même chez un ami est simple et intuitif, mais parfois les gens oublient de se déconnecter », explique Netflix dans le communiqué.

Les nouvelles politiques de Netflix

Netflix a déjà annoncé une série de politiques pour traquer tous les abonnés cachés derrière des comptes partagés. La pratique est connue. Un seul profil est utilisé par plusieurs utilisateurs qui échangent des mots de passe, avec le plan Premium, il est également possible de regarder Netflix à partir de quatre écrans différents.

En 2023, ce ne sera plus possible. En fait, une campagne commencera également à monétiser les comptes partagés, réduisant ainsi la possibilité d’échanger et d’utiliser le même profil Netflix. Netflix facturera très probablement des frais supplémentaires pour chaque abonnement secondaire, une solution déjà adoptée dans d’autres pays.

La plateforme a déjà communiqué la possibilité de transférer son profil vers un autre compte. Ainsi, les utilisateurs pourront conserver l’historique des contenus déjà vus et les recommandations de visionnage étudiées par le système de recommandation. La dernière fonctionnalité « Gérer les accès et les appareils », semble donc s’inscrire dans une piste bien tracée de Netflix.