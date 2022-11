Gamelab Tenerife 2022 annonce sa liste d’invités éblouissante avec John Romero à la barre

Le Gamelab de Tenerife est prêt. Le sommet des développeurs et concepteurs de jeux vidéo, étape incontournable du médium en termes de formation et de mise en réseau, se tiendra le 28 novembre à l’Auditorium Adán Martín des îles Canaries (vous avez encore des billets gratuits à vendre) et vient d’annoncer le affiche d’invité ultime. Et vu ce qui a été vu, personne ne devrait manquer ses talks, ses meet and greets et ses podcasts, ni les images qui nous viennent de sa « zone indie ».

À la tête de l’équipe se trouve John Romero, co-fondateur d’iD Software et père du genre shooter qui nous a donné des sagas comme Doom, Quake et Wolfenstein. Mais Romero n’est pas la seule star dans un firmament où brillent aussi des noms comme Oskar Wolontis (studio manager de Hazelight, les créateurs de It Takes Two, GOTY 2021), Dino Patti (auteur de Limbo, Inside et Somerville), Yoan Fanise. (directeur créatif de Road 96 et Valient Hearts) ou Ian Livingstone (homme clé de sagas telles que Deus Ex, Hitman, Thief, Legacy of Kain et Tomb Raider, à ne pas confondre avec le compositeur du même nom).

A leurs côtés se distinguent également les figures de Richard Bartle (co-créateur de Multi User Domains ou MUD), Maarten de Koning (cadre, homme d’affaires et conseiller très respecté dans le secteur), Eva Gaspar (PDG d’Abylight Studios et l’une des figures les plus influentes du jeu vidéo en France), Rami Ismail (développeur qui a aidé à créer des initiatives telles que Indie Fund et Indie Megabooth) ou Simay Dinc (co-fondatrice de Recontact Games et Women in Games Turkey, qui parlera de l’industrie du jeu vidéo en Turquie).

Vous pouvez consulter le panel complet des intervenants sur ce lien et les sujets sur lesquels ils interviendront (le genre horrifique dans le jeu vidéo, l’édition ou encore les enjeux de formation de l’industrie, entre autres) issus de l’agenda de l’événement. Il est difficile de donner si rapidement et en si peu de temps autant de raisons et de motifs différents pour ne pas manquer Gamelab 2022.