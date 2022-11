Windows 11 veut mieux gérer les changements entre les thèmes

Il semble incroyable que Microsoft soit le créateur des thèmes clairs et sombres. Tout a commencé il y a de nombreuses années avec Windows Phone et depuis lors… Tout le monde a mieux implémenté le thème sombre et clair que la société Redmond elle-même. Nous attendons toujours la possibilité d’automatiser la commutation entre le thème clair et sombre. Bien que maintenant il semble que ce sera plus facile.

Windows 11 proposera un basculement rapide entre le thème clair et sombre

Il semble qu’après un long moment, nous aurons enfin la possibilité de basculer plus rapidement entre le thème clair et le thème sombre. Cela sera possible grâce à l’inclusion d’un raccourci dans les raccourcis Windows 11. Dans ces raccourcis, nous avons déjà la possibilité d’accélérer le travail avec le WiFi, le Bluetooth, le mode avion, l’économie de batterie et maintenant… le thème clair et le thème sombre .

Cela nous permettra de basculer entre le thème clair et sombre en quelques clics. Nous n’aurons pas à accéder à la page de personnalisation dans les paramètres pour le faire. Bien sûr, la personnalisation nous permet de l’avoir ou non dans ce domaine, mais c’est une avancée remarquable dans un domaine qui a été négligé jusqu’à récemment.

Microsoft expérimente en interne l’ajout d’une bascule de mode sombre dans le panneau Paramètres rapides de Windows 11. pic.twitter.com/kQq6BnVKW6 —Zac Bowden (@zacbowden) 15 novembre 2022

Comme toujours cette nouvelle vient de Zac Bowden qui aurait déjà eu accès à ces informations. Et, comme nous pouvons le voir sur les images, c’est quelque chose qu’ils testent depuis le Build 25204 en septembre. Cela nous montre le travail de nombreuses fonctions que nous voyons et combien de temps elles mettent pour arriver.

Cependant, il est surprenant que depuis qu’Apple a annoncé l’arrivée du thème sombre sur iOS, l’implémentation ait été plus rapide. Même le géant de Redmond a proposé le code pour pouvoir implémenter le thème sombre dans les applications iOS. Ce serait très intéressant si vous faisiez cela dans le tout nouveau SDK WindowsApps. De cette façon, ils pourraient standardiser les choses et que même la dernière application a cette fonction.