Xbox est prêt à offrir "une longue affaire" pour que Call of Duty continue sur PlayStation

La bagarre entre PlayStation et Xbox se poursuit à propos de l’achat d’Activision Blizzard par Microsoft, qui ne s’est pas encore concrétisé. Face aux avertissements de Sony quant à la possibilité que Call of Duty soit exclu de ses consoles, Phil Spencer – responsable de Xbox – a insisté sur le fait que ce n’était pas sa roadmap. Il l’a fait dans une interview accordée à Decoder, le podcast du média spécialisé dans la technologie The Verge.

« L’idée que nous écrivions un contrat qui mentionne le mot ‘pour toujours’ est je pense un peu stupide, mais je n’ai aucun problème à parvenir à un accord à long terme avec lequel Sony et les organismes de réglementation sont à l’aise », a déclaré Spencer.

Microsoft tente de convaincre les autorités que le rachat d’Activision Blizzard ne constituera pas un danger pour le marché et ses concurrents. Les critiques de PlayStation et de son président Jim Ryan évoluent dans ce fragile équilibre, qui craignent que Call of Duty —l’une des sagas qui génère le plus d’argent— ne reste sous la tutelle des Redmond et qu’ils décident de ne pas lancer les jeux sur le Consoles Sony.

L’engagement de Xbox envers Call of Duty sur PlayStation

Dès le début, Phil Spencer a essayé de se distancer de l’idée que Call of Duty allait être exclusif à Xbox. « Nous pensons que Call of Duty sera sur PlayStation tant que les joueurs voudront jouer » à la saga sur les machines japonaises. « Ce n’est pas une menace concurrentielle pour PlayStation, juste une manière pragmatique » d’aborder la question.

À un moment donné de la conversation, le présentateur du podcast a commencé à faire allusion à la possibilité que la version PlayStation soit dans le cloud, mais le patron de la Xbox a rapidement nié cette option. « Call of Duty natif sur PlayStation, sans rapport avec Game Pass. » Cependant, s’ils veulent « une version en streaming », ils pourront également y accéder, « comme nous le faisons sur nos propres consoles ».

Spencer a souligné que Call of Duty : Modern Warfare 2, un titre récemment sorti sur consoles et PC, « se porte bien sur PlayStation et Xbox », donc « suivant, suivant, suivant, suivant, suivant, suivant… ce sera natif sur la plateforme » et il n’y aura pas besoin de souscrire au Xbox Game Pass.

Call of Duty: Warzone 2.0 est disponible aujourd’hui 16 novembre à partir de 19h00 (CET).

Source | Le bord