Nous avons un nouveau record : il s’agit du set LEGO le plus haut de son histoire

Le monument parisien emblématique a été immortalisé par LEGO dans un nouvel ensemble qui vous permet de construire la tour dans toute sa splendeur. Il lui sera impossible de ne surprendre personne et pas tant pour son détail (qui est incroyable) que pour sa hauteur imposante.

Un petit bout de Paris chez vous

Le catalogue LEGO contient d’innombrables sections dans lesquelles il est possible de trouver toutes sortes de décors et pour tous les goûts et tous les publics. Il existe des options plus orientées vers le public des enfants et aussi d’autres spécialement axées sur le secteur des adultes, avec des ensembles beaucoup plus « sérieux » et complexes, tant en nombre de pièces qu’en procédure de construction.

La gamme Icon représente précisément ce dernier type : c’est une catégorie d’ensembles qui recréent des lieux, des bâtiments, des véhicules et même « des paradigmes de la pop culture et des objets de décoration précieux » qui raviront donc les personnes âgées. En son sein, nous avons déjà vu des monuments incroyables tels que le Colisée romain, des pièces très complexes et impressionnantes telles que le Titanic et des lieux emblématiques tels que le stade Santiago Bernabéu. Maintenant, la Tour Eiffel elle-même est ajoutée à la collection.

Quelle est la taille du nouvel ensemble LEGO Tour Eiffel et combien de pièces ?

La nouvelle proposition de la société des célèbres blocs ne compte pas moins de 10 001 pièces (oui, vous avez bien lu), elle est conçue pour les personnes de plus de 18 ans et une fois assemblée, elle devient l’un des plus grands LEGO au monde et aussi un des plus grands LEGO du monde, le plus haut jamais lancé, atteignant 149 cm – il y a des gens qui mesurent ça, réfléchissez un instant. Quant à la largeur, c’est un carré parfait de 57 x 57 cm.

Son assemblage est réalisé en quatre parties, selon la firme, pour évoquer la construction du monument originel, et ne lésine pas sur les détails, avec arcs, appuis, contreventement et treillis. Dans la zone supérieure se trouvent des plates-formes d’observation et des ascenseurs tandis que dans la zone inférieure se trouvent les lampadaires, les arbres et les bancs caractéristiques de la zone inférieure de la tour parisienne. A ne pas manquer, il ne manque même pas le drapeau français, avec lequel vous couronnerez la tour.

Prix ​​et disponibilité de la Tour Eiffel LEGO

Vous allez vous adonner à votre vie et vous avez hâte de vous en emparer ? Bon choix. Vous savez donc que cet ensemble incroyable et impressionnant sera mis en vente le 25 novembre à 1h du matin (heure espagnole) -oui, il semble qu’ils vont le traiter comme quelque chose d’assez exclusif, bien qu’en raison de ses caractéristiques, bien sûr c’est . .

Allez préparer le VISA, oui, car avoir la tour Aleixandre Eiffel dans le salon même de votre maison ne va pas être exactement bon marché : 629,99 euros vous devrez débourser. Allez faire un trou.