Chute de sperme chez les hommes dans le monde, divisée par deux en 50 ans : risque d’infertilité

Entre 1973 et 2018, le nombre de spermatozoïdes chez les hommes a diminué de moitié. La baisse s’accélère, perd 1,1% par an. Risque de stérilité d’ici 2060.

En 2017, une étude publiée dans Human Reproduction Update a montré qu’en seulement 50 ans, à partir des années 70 du siècle dernier, la concentration de sperme chez les hommes non stériles s’est littéralement effondrée, réduisant de moitié. De nouvelles recherches menées à la suite des premières ont non seulement confirmé ces données dans d’autres pays non impliqués auparavant, mais ont également déterminé que la diminution du nombre de spermatozoïdes s’accélère. Le taux de fuite est maintenant de 1,1 % par an. A ce rythme, si l’on n’arrête pas le mystérieux déclin, certains scientifiques pensent même que l’être humain pourrait atteindre l’infertilité d’ici 2060. Un scénario catastrophique d’extinction potentielle de l’espèce, sans le soutien des banques de sperme et des stratégies d’encouragement à la procréation assistée.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Icahn School of Medicine du Mount Sinai à New York, qui a collaboré étroitement avec des collègues de la Faculté de médecine de l’Université hébraïque de Jérusalem (Israël), de l’Université Ben Gourion du Néguev, de la Institut de recherche biomédicale de Murcie (Espagne) et autres centres. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Shanna H. Swan, professeur au département de médecine environnementale et de santé publique de l’université privée américaine, comme indiqué, ont élargi le champ d’action de l’enquête précédente (menée par le même groupe) en ajoutant d’autres des pays. Si en fait en 2017 ils s’étaient concentrés sur des hommes d’Europe, d’Amérique du Nord et de Nouvelle-Zélande, pour la nouvelle étude, ils impliquaient également des données collectées en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique. La nouvelle méta-analyse a examiné 2 936 résumés et 868 articles complets supplémentaires, tous publiés entre 2014 et 2019. L’test final a analysé les données sur le sperme d’environ 60 000 hommes de plus de 50 pays à travers le monde.

En recoupant toutes les données, le professeur Swan et ses collègues ont déterminé qu’entre 1973 et 2018, le nombre de spermatozoïdes avait diminué d’exactement 51% chez les hommes connus pour ne pas être stériles. La concentration de sperme est passée de 101,2 millions à 49 millions par millilitre de sperme. Depuis 2000, la réduction s’est accélérée et maintenant le taux de perte, comme spécifié, est de 1,1 % par an. Pour le moment, cependant, la valeur est bien en deçà du « seuil normal » indiqué par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), entre 15 millions et 200 millions de spermatozoïdes par millilitre. Le problème est que la décroissance est progressive et continue de s’accélérer.

Les raisons de l’effondrement ne sont pas claires, mais les chercheurs affirment que de multiples facteurs peuvent être impliqués, tels que la pollution, les composés chimiques toxiques dans les objets du quotidien, le mode de vie, le tabagisme et la dépendance à l’alcool, l’obésité, la consommation de drogues, une mauvaise alimentation et bien plus encore. L’année dernière, le professeur Swan a déclaré qu’à ce rythme, la plupart des couples auront besoin d’une fécondation assistée pour avoir un enfant dès 2045, alors qu’à partir de 2060, le risque d’infertilité naturelle réelle commence.

Bien que certains scientifiques soient sceptiques quant aux résultats, suggérant que nous n’étions pas si doués pour compter les spermatozoïdes dans le passé, les auteurs de l’étude soulignent que les données sont importantes et que des stratégies doivent être mises en place pour arrêter la perte constante de spermatozoïdes. En effet, le risque pour l’avenir de notre espèce ne doit pas être sous-estimé. Les détails de la recherche « Tendances temporelles du nombre de spermatozoïdes : une revue systématique et une analyse de méta-régression d’échantillons collectés dans le monde aux 20e et 21e siècles » ont été publiés dans la revue scientifique Human Reproduction Update.