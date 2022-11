William Shatner de Star Trek explose contre George Takei : « C’est un homme amer qui n’a jamais cessé de salir mon nom »

La série classique Star Trek des années 1960 nous a laissé un héritage impressionnant parmi les œuvres de télévision de science-fiction, devenant une véritable icône de la culture populaire au cours des décennies suivantes. Bien qu’il semble qu’elle soit aussi à l’origine d’une relation controversée entre deux de ses protagonistes, les acteurs William Shatner -le mythique Capitaine Kirk- et George Takei -en Hikaru Sulu, le barreur de l’Enterprise-. A tel point qu’après des années de reproches, William Shatner a fini par exploser contre son ancienne co-star, assurant dans une récente interview que « c’est un homme amer qui n’a jamais cessé de salir mon nom ».

Capitaine Kirk contre Sulu : Confrontation intergalactique

C’est ainsi que le Times l’a rapporté après avoir parlé avec l’acteur qui était autrefois le capitaine Kirk à la télévision dans le cadre de la promotion de ses mémoires Boldly Go, Reflections on a Life of Awe and Wonder. Dans ladite interview, Shatner ne se coupe pas les cheveux et s’en prend durement à Takei, assurant qu’il essaie seulement de faire de la publicité et que son obsession pour quelque chose qui s’est passé il y a 60 ans « est comme une maladie »:

« George n’a jamais cessé de salir mon nom. Ces gens sont amers et rancuniers. J’ai perdu patience avec eux. Pourquoi donner du crédit à des gens consumés par l’envie et la haine ? Et c’est que c’est en 2015 que Takei a dit du mal de Shatner en déclarant que l’acteur qui a donné vie à Kirk « ne travaillait pas en équipe » et qu' »il aime avoir la caméra sur lui tout le temps ».

Insatisfait de ses propos dans The Times, Shatner a ajouté sur son compte Twitter : « Je trouve triste qu’une poignée d’acteurs de jour qui étaient sur le plateau peut-être 20 à 30 jours par an au total aient passé plus de 50 ans à créer des fantasmes pour se faire remarquer dans la presse. Pourquoi les acteurs des autres séries dans lesquelles j’étais n’avaient-ils pas les mêmes problèmes ? Je suppose que je les ai bêtement laissés faire. Plus jamais ! » conclut l’acteur vétéran.

