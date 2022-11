Une vidéo extraordinaire en temps réel montre un virus rôdant entre les cellules humaines

Grâce à une technique appelée 3D-TrIm, des scientifiques américains sont parvenus à filmer un virus tapi parmi les cellules humaines. Les images étonnantes.

Une vidéo extraordinaire enregistrée à travers un microscope spécial montre un virus qui erre parmi les cellules intestinales humaines, tout en cherchant un moyen d’entrer pour percer les défenses et provoquer une infection. C’est la première fois qu’une telle scène est filmée en temps réel. Ce sont des images absolument incroyables, un jalon de la recherche. La technologie utilisée peut aider les scientifiques à mieux comprendre le comportement et les stratégies d’action des virus, donnant des idées pour préparer de nouvelles méthodes pour les contrer. À l’avenir, il pourrait également être utilisé pour surveiller la voie d’administration de médicaments ciblés à l’échelle nanométrique, par exemple pour lutter contre le cancer.

Le trajet du virus (en violet) entre les cellules humaines. Crédit : Université Duke

Pour enregistrer pour la première fois le chemin d’un virus alors qu’il se déplace entre les cellules humaines – à la recherche d’une « proie » -, les cinq scientifiques Courtney Johnson, Jack Exell, Yuxin Lin, Jonathan Aguilar et Kevin D. Welsher du Département de Chimie de Duke University, l’une des plus prestigieuses des États-Unis. Filmer un virus est loin d’être simple, non seulement en raison de ses dimensions infinitésimales par rapport aux cellules, mais aussi en raison de la rapidité avec laquelle il se déplace hors des parois cellulaires, bien plus rapide que lorsqu’il est à l’intérieur. Pour accomplir cet exploit, les chercheurs ont utilisé une nouvelle technologie appelée 3D-TrIm ou 3D Tracking and Imaging Microscopy. En termes très simples, il est basé sur la combinaison de deux microscopes en un. Le premier outil qui sert à « accrocher » le virus comme une sorte de système de guidage de missile, à l’aide d’un laser qui trace la position du pathogène mille fois par seconde ; le second capture à la place des images des cellules autour du virus.

« L’effet combiné est similaire à la navigation avec Google Maps – il montre non seulement votre position actuelle pendant que vous conduisez, mais montre également le terrain, les points de repère et la configuration générale du terrain, mais en 3D », a déclaré le Dr imprime dans un communiqué. Welsher, auteur principal de l’étude. Pour mettre en évidence le virus alors qu’il se cache, les scientifiques ont utilisé un colorant fluorescent qui, dans la vidéo, génère une trace violette ondulée par rapport à sa trajectoire. À un moment donné, on voit l’agent pathogène entrer en contact fugace avec la surface d’une cellule, mais ne parvient pas à perturber ses défenses et revient. Les images obtenues par les scientifiques de l’Université Duke sont tellement incroyables qu’elles semblent fausses, reconstituées sur ordinateur. « Parfois, lorsque je présente ce travail, les gens demandent : ‘Est-ce un jeu vidéo ou une simulation ?' », a déclaré le Dr Johnson, co-auteur de l’étude en collaboration avec le Howard Hughes Medical Institute Janelia Research Campus. Mais la réponse est toujours la même : ce que vous voyez « est quelque chose qui vient d’un vrai microscope ».

Pouvoir comprendre en détail les mécanismes par lesquels les virus franchissent les barrières cellulaires pourrait conduire à la formulation de nouveaux médicaments capables de les contrer plus efficacement. Les scientifiques qui ont développé la technique soulignent qu’il y a encore place à l’amélioration pour 3D-Trim. Les détails de la recherche « Capturer le point de départ de l’interaction virus-cellule avec le suivi à grande vitesse d’un seul virus en 3D » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature Methods.