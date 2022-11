[4 Méthodes avec vidéo] Transfert photo Android vers Mac

De nos jours, dans le monde entier, plusieurs utilisateurs optent pour les smartphones Android car il y a différents choix de marques et de gammes. Ainsi, certaines marques comme Samsung, Huawei et OPPO proposent de très bons appareils photos permettant de prendre de beaux souvenirs et de capturer les meilleurs moments. Il est facile de transférer les photos d’un téléphone Android à un PC Windows, mais si vous avez un Mac, l’opération devient un peu difficile. Pour cette raison, nous allons vous montrer quatre méthodes pour effectuer un transfert photo Android vers Mac.

1. Comment transférer les photos Android vers Mac en 1 clic avec DroidKit

Si vous souhaitez transférer des photos Android sur Mac, ou effectuer un transfert photo Samsung vers Mac, DroidKit est l’un des meilleurs moyens. Avec sa fonctionnalité Gestionnaire Données, vous pouvez non seulement transférer les photos et les vidéos vers votre Mac, mais aussi tous types de données Android. Vous pouvez sélectionner toutes les photos et les transférer en 1 clic ou vous pouvez également visualiser et sélectionner les photos à transférer.

Voici donc comment réaliser un transfert photo Android vers Mac via DroidKit :

Avant tout, installez DroidKit sur votre Mac, lancez-le, puis connectez votre téléphone Android au Mac via le câble USB.

Ensuite, sélectionnez l’option Gestionnaire Données.

Gestionnaire Données

Après cela, tapez sur Photos.

Transfert fichier Samsung vers Mac

Enfin, sélectionnez les photos à transférer puis cliquez sur le bouton Vers Mac.

Sélection des Photos

2. Comment transférer les photos Android vers Mac avec Android File Transfer

Android File Transfer est une autre solution qui permet de réaliser un transfert photo Android vers Mac gratuitement. Voici comment faire pour effectuer un transfert photo Samsung vers Mac gratuit via Android File Transfer :

Pour commencer, installez Android File Transfer sur votre Mac > Lancez-le > Connectez votre appareil Android via le câble USB.

Une fois connecté, sélectionnez les photos à transférer depuis votre téléphone Android.

Enfin, exportez-les vers votre Mac.

Android File Transfer

3. Comment transférer les photos Android vers Mac avec Google Photos

Voici une autre solution permettant de réaliser un transfert photo Android vers Mac. Google Photos est une application souvent installée par défaut sur les smartphones Android, elle permet de stocker vos Photos sur le Cloud pour les préserver contre la suppression accidentelle. Vous pouvez également l’utiliser pour transférer des photos Android sur Mac. Voici comment faire :

Si vous n’avez pas l’application Google Photos sur votre téléphone Android, installez-la depuis le Play Store et ouvrez-la.

Google Photos

Ensuite, appuyez sur les 3 points puis sélectionnez Paramètres et activez Sauvegarder et synchroniser.

Maintenant sur votre Mac, lancez un navigateur, allez sur Google Photo et connectez-vous.

Enfin, vous pouvez visualiser et télécharger les photos synchronisées sur votre Mac.

4. Comment transférer les photos Android vers Mac avec constructeur du téléphone

Dans cette méthode, vous allez utiliser le logiciel du constructeur de votre téléphone Android pour effectuer un transfert photo Samsung vers Mac ou un transfert photo Android vers Mac. Par exemple, Samsung offre le logiciel Samsung Kies pour la gestion des données sur Mac et Windows. Huawei offre HiSuite, et Xiaomi offre le logiciel MI PC Suite.

Nous avons pris comme exemple ici Samsung Kies pour vous montrer comment l’utiliser pour faire un transfert photo Samsung vers Mac gratuit :

D’abord, installez Samsung Kies sur votre Mac et lancez-le.

Ensuite, connectez votre téléphone Samsung puis appuyez sur Photos.

Enfin, sélectionnez les photos puis transférez-les vers votre Mac.

Samsung Kies

5. Tutoriel Vidéo

Voici une vidéo qui montre comment transférer photos Android sur Mac étape par étape :

Conclusion

De nombreuses personnes souhaitent transférer les photos et vidéos de leur smartphone Android vers leur Mac mais ils ne savent pas comment faire. Nous espérons que ce tutoriel vous a aidé à effectuer un transfert photo Android vers Mac. Et si vous cherchez le gestionnaire de données ultime qui peut transférer les données Android y compris les photos en 1 clic vers votre Mac, optez pour DroidKit et vous ne serez pas déçu.

N’hésitez pas à partager ce guide avec d’autres utilisateurs pour les aider à transférer les photos Android sur Mac.