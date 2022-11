MultiVersus lance T2 et confirme l’arrivée de Marvin le Martien et d’une carte Game of Thrones

La saison 2 de MultiVersus est déjà une réalité. Warner Bros. Games et Player First Games ont lancé leur roadmap et ont confirmé l’arrivée de Marvin le Martien en tant que nouveau personnage jouable. Le combattant est l’un des méchants des Looney Tunes qui, comme son nom l’indique, vient de la planète rouge. De plus, il y aura une nouvelle carte basée sur Game of Thrones. La date de sortie de ces contenus sera révélée ultérieurement.

Marvin le Martien utilise le modulateur d’espace explosif Illudium Q-36, une arme blaster de grande puissance. Comme si cela ne suffisait pas, vous pourrez appeler votre vaisseau spatial. Quant à la carte Game of Thrones, « elle comportera des dangers basés sur Westeros et un remix de la bande originale emblématique » de la série.

Marvin le Martien.

Que comprend la saison 2 ?

Warner Bros. Games a révélé certains des articles gratuits qui seront disponibles au cours de la deuxième saison du Battle Pass. Les nouvelles fonctionnalités incluent quelques variantes de personnages et plus encore : Tom et Jerry de Baker Street (Tom et Jerry), la variante Teatime Dog et des icônes de profil Finn pixélisées (Adventure Time). Le déverrouillage du Premium Battle Pass débloquera les variantes Spaceman Velma (Scooby-Doo) et Master Bugs (Looney Tunes), ainsi que Arya’s Yawn Taunt (Game of Thrones).

Le chemin gratuit et premium introduit 50 étapes de récompense. Désormais, Batman Samurai (DC), Evil Morty (Rick et Morty) et Finn Fern (Adventure Time) peuvent également être achetés dans la boutique en jeu.

MultiVersus est un jeu gratuit (gratuit mais avec des microtransactions) disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Le titre, un jeu vidéo de combat de type bagarreur, rassemble des personnages de sagas telles que Looney Tunes, Game of Thrones, DC, Rick & Mory et bien d’autres.

Source | Jeux Warner Bros.