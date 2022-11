Le patron de Xbox assure que la division sera "intenable" si vous n’accédez pas au marché mobile

Dans le cadre du rachat d’Activision Blizzard, le patron de Xbox, Phil Spencer, a donné quelques indices sur les intentions de l’entreprise concernant l’acquisition des créateurs de Call of Duty, Diablo et Candy Crush. Le chef de division a souligné dans une interview à The Verge l’importance du téléphone mobile au sein de la stratégie globale de ceux de Redmond. Il a affirmé qu’il était vital de se lancer dans le secteur de la téléphonie mobile, au risque que la Xbox devienne « non pertinente ».

« Si nous ne gagnons pas en pertinence en tant que marque de jeu – nous ne sommes pas seuls dans cette perception – avec le temps, l’entreprise deviendra insoutenable pour chacun d’entre nous. Si nous ne pouvons pas atteindre les clients sur les téléphones sur n’importe quel écran sur lequel quelqu’un veut jouer, vous allez être segmenté dans une niche », a déclaré Spencer.

Selon le patron de Xbox, « l’activité console se contracte » si l’on considère l’industrie du jeu vidéo comme une entité mondiale. Il en est ainsi parce que l’entreprise « se développe », tandis que les consoles restent « relativement plates en tant qu’entreprise, tout comme le PC ».

Candy Crush est un jeu développé par King (Activision Blizzard).

La success story de Tencent

Le manager illustre la success story de Tencent, « la plus grande société de jeux vidéo au monde ».

Spencer rappelle qu’une grande partie des revenus de Tencent « provient du mobile », en partie parce qu’ils ont investi de l’argent dans l’acquisition de studios. Au cas où les consoles et les PC ne se développeraient pas, se demande-t-il, comment continuer à gérer l’entreprise et rester compétitif face aux concurrents qui acquièrent des talents ou construisent de nouveaux modèles commerciaux, distribuent ou créent de nouvelles franchises ? Il ajoute : « Il est crucial que si vous essayez de gérer une entreprise mondiale de jeux, vous trouviez des clients là où ils veulent jouer, et de plus en plus de mobiles sont là où ils veulent jouer. »

Dans le cas où le rachat d’Activision Blizzard se concrétiserait, Microsoft reprendrait King, un studio spécialisé dans les mobiles qui rafle le nombre de joueurs (240 millions contre 97 millions pour Activision).

Source | Le bord, VGC