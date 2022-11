Carafe d’eau froide pour Batman au cinéma : « Il n’y aura pas quatre Batman » selon le nouveau PDG de Warner

Avec l’entrée du nouveau conseil d’administration de Warner Bros. Discovery avec David Zaslav à la barre et la signature stellaire de James Gunn et Peter Safran à la tête de DC Studios en tant que directeurs créatifs pendant des années, les fans ont enfin vu le jour.bout du tunnel resté dans le noir pendant trop d’années, sans cap fixe et vacillant avec plusieurs avant-premières de qualité douteuse, des polémiques internes et des annulations -malgré d’autres films qui ont eu beaucoup de succès auprès de la critique et du public-. Aun así, las últimas declaraciones de Zaslav sobre el futuro de DC Studios parecen no estar muy alineadas con el concepto de multiverso, asegurando incluso que “no habrá cuatro Batmans”, en relación a la actual situación del DCU y las diferentes adaptaciones live action del Chevalier noir; pichet d’eau froide pour les fans du Batman.

David Zaslav n’est pas à l’aise avec l’idée du multivers

Et c’est que selon Zaslav le souligne, le succès futur de DC Studios réside dans la promotion d’un univers unique et la connexion directe entre les films et les histoires, non sans regarder la concurrence directe : « Disney a fait un travail formidable avec Marvel. Mais si vous aviez regardé Marvel et DC il y a dix ans, vous auriez dit que DC était tout aussi bon ou meilleur. Mais Marvel est un univers connecté. Il a une « bible ». La clé est d’avoir une personne qui suit tout. Tout Marvel est un seul endroit. Vous ne vous réveillez pas et ne découvrez pas qu’il y a eu une émission Batman quelque part », explique Zaslav.

Et pour justifier un discours qui semble ignorer l’actuel Marvel Studios Multiverse Saga, Zaslav évoque le Batman actuel au cinéma, c’est-à-dire Robert Pattinson, Ben Affleck et Michael Keaton, que l’on verra dans The Flash : « DC est l’un des de belles opportunités pour cette entreprise. Je pense que dans les prochaines années, vous verrez beaucoup de croissance et d’opportunités à DC, il n’y aura pas quatre Batman. Une partie de notre stratégie consiste à faire perdre la tête à DC, et James et Peter vont le faire. Je pense qu’ils ont ému les fans », poursuit le manager.

Ces déclarations mettraient fin à la possibilité de voir un autre Batman dans la franchise Joker de Joaquin Phoenix, dont la suite avec Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn est déjà en cours. Et si l’on se penche sur l’avenir immédiat de Batman, tout semble indiquer qu’on se retrouvera avec Pattinson avec son propre Batverse et, peut-être, avec un nouveau Batman dans la DCU ? Ou est-ce que Battfleck va continuer ? Le temps le dira.

Source | Date limite