Higole lance un kickstarter pour un hybride mini-PC-tablette Android HDMI 2.1 compact

WTF ? ! Les PC miniatures basés sur Android existent depuis un certain temps, mais Higole a récemment annoncé un exemple étrange qui chevauche plusieurs classes d’appareils avec des capacités de sortie multimédia impressionnantes. Si sa campagne Kickstarter réussit, la GOLE 1 R pourrait être un système hybride compact polyvalent.

La société de Shenzhen Higole a récemment lancé une campagne Kickstarter pour un mini-PC Android 12 qui comprend, entre autres, un écran tactile et une sortie HDMI 2.1 pour la lecture de médias Ultra HD. À près d’un mois de la fin, la société prévoit de proposer l’appareil pour environ 350 $ si la campagne réussit.

L’étiquette 8K Ultra HD au-dessus de l’écran tactile IPS de 5,5 pouces du GOLE 1 R dans l’art de la page Kickstarter est trompeuse, mais la machine dispose toujours de capacités multimédias impressionnantes. Higole n’a pas révélé la résolution de l’écran, mais ce n’est pas 8K.

Au lieu de cela, la fonctionnalité de lecture multimédia 8K dont dispose l’appareil provient de sa sortie HDMI 2.1 qui lui permet de décoder et de lire des vidéos jusqu’à 8K sur des écrans externes. HDMI 2.1 est encore relativement rare, surtout pour quelque chose de moins petit qu’un smartphone.

Le GOLE 1 R comprend également une entrée HDMI 1.4, lui permettant d’agir comme un écran externe pour d’autres appareils. Higole prévoit de proposer à terme des versions de la tablette hybride avec des écrans de 10,1, 15,6, 21, 27 et 32 ​​pouces. La campagne Kickstarter répertorie également un GOLE 1 RN à 300 $ sans écran ni batterie pour les utilisateurs qui veulent simplement un mini-PC.

Sous le capot, le GOLE 1 R contient un processeur RK-3588 à 2,4 GHz, 8 Go de RAM LPDDR4, 128 Go de stockage EMCC avec un lecteur de carte MicroSD, un port Ethernet gigabit, des haut-parleurs, un microphone, Wi-Fi 6, Bluetooth et une socket casque 3,5 mm. Les cinq ports USB de l’appareil – un USB-C et quatre USB-A 3.0 – permettent l’utilisation d’un ordinateur de bureau via une souris et un clavier séparés. Côté logiciel, la machine est livrée avec Android 12 mais permet aux utilisateurs d’installer RTLinux ou Ubuntu.

Higole annonce le GOLE 1 R comme un appareil polyvalent. Les utilisateurs peuvent le connecter à des caméras de qualité professionnelle, l’utiliser comme un appareil de cinéma maison UHD compact, utiliser sa fonctionnalité de bureau pour le développement de logiciels ou jouer à des jeux Android. Une vidéo montre un utilisateur utilisant des commandes tactiles pour jouer simultanément à un jeu sur l’appareil tout en étant connecté à un moniteur. L’USB et le Bluetooth prennent également en charge les manettes de jeu traditionnelles.