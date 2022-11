Des images révèlent MagSafe ‘Magic Charger’ pour iPhone qu’Apple (heureusement) n’a pas publié

MagSafe est arrivé sur l’iPhone en 2020 avec l’introduction de l’iPhone 12. Jusqu’à présent, Apple lui-même n’a pas vraiment élargi sa gamme d’accessoires qui exploitent la technologie MagSafe, en dehors de la batterie MagSafe polarisante.

De nouvelles images publiées sur Twitter prétendent montrer un accessoire MagSafe apparemment développé par Apple, mais abandonné avant son lancement : le « Magic Charger ».

Des images de cet accessoire MagSafe inédit ont fait surface sur Twitter aujourd’hui à partir de utilisateur @TheBlueMister, qui est l’un des nombreux comptes qui partagent souvent des images d’appareils et d’accessoires Apple inédits et prototypes. Le compte Twitter Duan Rui a également partagé des images de l’accessoire.

Le nom de l’accessoire « Magic Charger » est ce qui apparaît lorsque cet accessoire est branché sur un Mac. La conception du Magic Charger est essentiellement une base en aluminium avec une rondelle MagSafe intégrée. La rondelle MagSafe peut être ajustée pour être posée à plat ou soulevée vers le haut à un angle, un peu comme un support (mais pas vraiment, plus sur cela ci-dessous).

Il n’y a aucun mot sur les autres fonctionnalités du chargeur magique inédit, et nous ne savons pas non plus pourquoi Apple ne l’a jamais publié. La raison évidente, cependant, est qu’il ne ressemble pas à un accessoire très utile ou pratique….

La prise de Netcost-security.fr

Ce chargeur magique semble pratiquement sans valeur dans la pratique. Vous ne pourrez apparemment mettre votre iPhone sur le chargeur MagIc qu’en mode paysage ou le poser à plat lorsque la rondelle MagSafe est insérée dans la base. Mode portrait ? Non.

J’aimerais vraiment voir Apple investir davantage dans l’écosystème MagSafe pour l’iPhone. La société propose quelques accessoires qui utilisent MagSafe, mais ils ont tous rencontré des réponses mitigées de la part des utilisateurs.

Le MagSafe Duo était prometteur lors de son annonce, mais son prix de 129 $ (brique de charge non incluse) le rendait difficile à recommander. De nos jours, c’est une vente encore plus difficile car elle ne prend pas en charge la charge rapide des derniers modèles d’Apple Watch et présente des problèmes d’ajustement et de finition avec les modèles récents d’iPhone.

La batterie MagSafe a également été polarisée. Bien qu’il puisse être utile pour recharger votre iPhone, la petite taille de la batterie et sa conception volumineuse le rendent peu pratique pour une utilisation quotidienne. Le portefeuille MagSafe est mon accessoire MagSafe préféré fabriqué par Apple, et il s’est en fait amélioré avec une récente actualisation qui a ajouté le support Find My.

Les fabricants d’accessoires tiers ont été bien meilleurs pour trouver des moyens d’exploiter la technologie MagSafe de manière utile et intelligente. Idéalement, Apple fera la même chose à un moment donné, mais ce que nous avons vu jusqu’à présent n’est pas prometteur – et ce « Magic Charger » montre qu’il existe des idées encore pires qui, heureusement, n’ont pas vu le jour.

